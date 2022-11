Adrien Rabiot, vieux parmi les Bleus

Très à son avantage face à l'Australie, Adrien Rabiot doit de nouveau montrer, ce samedi contre le Danemark, qu'il est le leader d'un milieu tricolore inexpérimenté. Ce Mondial est aussi l'occasion pour lui de redorer son image.

Un statut à assumer

Le 23 mai 2018, à quelques semaines du premier match des Bleus lors du Mondial russe, Adrien Rabiot annonce qu'il refuse son statut de réserviste, alors qu'il vient de louper, sans doute de peu, la liste des 23 de Didier Deschamps., justifiait-il deux jours plus tard dans une lettre ouverte. Quatre étés et un Euro plus tard, le milieu de la Juventus est non seulement convoqué par Didier Deschamps, mais il est aussi un élément majeur de l'équipe et peut-être son milieu de terrain le plus important. Alors que tout le monde s'attendait à voir Aurélien Tchouaméni prendre les clés du camion, c'est finalement Adrien Rabiot qui a montré face à l'Australie, mardi dernier , qu'il était la valeur sûre de ce secteur de l'entrejeu français.À 27 ans, avec ses 30 sélections et ses 60 matchs de Ligue des champions, il est de (très) loin le plus expérimenté de ses partenaires. Aurélien Tchouaméni, Mattéo Guendouzi, Youssouf Fofana, Jordan Veretout et Eduardo Camavinga cumulent, à eux cinq, 33 sélections et 36 rencontres de C1. Il est donc venu le temps pour le Titi d'embrasser son statut., estimait Hugo Lloris ce vendredi, en conférence de presse. Et ça tombe bien, parce que le Turinois a déjà annoncé, quelques jours avant le début du tournoi, être enclin à s'imposer comme un véritable leader :