Adrien Rabiot : « On en fait des tonnes parce que c’est Kylian »

Il n’y avait pas de souci à se faire.

D’une reprise à hauteur des six mètres, puis d’une frappe depuis l’extérieur de la surface, Kylian Mbappé a inscrit les deux buts de la victoire française à Amsterdam, vendredi soir (1-2). Un doublé d’autant plus salué que le capitaine des Bleus restait sur quatre matchs sans marquer avec le PSG. Ce qui n’avait cependant pas franchement perturbé Adrien Rabiot. « On n’était pas inquiets pour lui, et je pense que lui non plus, a assuré le milieu français au micro de TF1. On en fait des tonnes parce que c’est Kylian, et s’il ne marque pas très souvent, ça pose problème. Mais on a confiance, il est très bien dans ce groupe. » …

RB pour SOFOOT.com