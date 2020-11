Adrien Rabiot, le retour du duc

Plutôt intéressant en Croatie mi-octobre, Adrien Rabiot a sans doute sorti sa plus belle prestation avec l'équipe de France samedi soir, au Portugal, et a confirmé une chose : il est de retour.

Les Bleus marchent sur la Luz

Le profil indispensable

C'est un moment d'histoire et de vérité. Il y a quelques semaines, dans la nuit de Zagreb, Didier Deschamps s'est présenté devant un micro dans la foulée de la victoire des Bleus avec un homme dans le viseur : un individu de vingt-cinq ans, promis à un avenir radieux lorsqu'il a foutu pour la première fois les crampons à Clairefontaine lors de l'hiver 2016 et dont la courbe internationale a été brisée moins de deux ans plus tard lorsqu'il a refusé de s'insérer dans une liste de réservistes en vue du Mondial russe. Un type que Deschamps a ensuite pardonné avant de lui filer l'opportunité d'une deuxième vie en équipe de France, qui a débuté par un match en Suède en septembre, puis par un match face au Portugal et un voyage en Croatie, donc. Retour à Deschamps et au micro, le 14 octobre dernier : "" Un mois plus tôt, en Suède, le sélectionneur y avait déjà été de son compliment, soulignant un match plus "" livré par le milieu de la Juventus. Un mois plus tard, après l'avoir laissé sur le banc face à la Finlande, Deschamps a de nouveau balancé Rabiot au coeur de son milieu en losange lors du déplacement à Lisbonne. Résultat ? L'ancien joueur du PSG en a mis partout et a sans aucun doute rendu la plus belle copie internationale de sa carrière, prouvant au passage qu'il est bel et bien de retour tout en ouvrant une porte au passage : et si Deschamps tenait ici le remplaçant parfait à son Matuidi de 2018 ?Parlons chiffres. S'ils ne suffisent pas à donner la dimension exacte de la rencontre livrée par le relayeur bouclé, ils offrent un bon départ à la lecture : trois tirs (seul Martial a plus tenté samedi soir), deux passes-clés, une interception, deux centres réussis (sur trois tentés), 89.6% de passes réussies (troisième meilleur taux français)... Propre défensivement, bon dans ses projections (avec et sans ballon), décisif en étant à l'origine du seul but de la rencontre