Adrien Cachot : "Les Girondins de Bordeaux me coupent l'appétit la plupart du temps"

Pas besoin d'attendre la finale de la onzième saison de Top Chef pour savoir qui est le grand gagnant dans le cœur des téléspectateurs. Adrien Cachot, le flamboyant cuisinier au flambadou, a roulé sur le concours en imposant son flegme et son génie créatif. Entretien avec le seul Girondin qui a assuré cette saison.

Diego : " J'aime le côté bestial du football "

"Mes premières fois au stade, c'était l'époque du maillot Panzani, avec Zidane et Tholot. Mais mes premiers vrais souvenirs, c'est un peu plus tard, à partir de la saison 1997-1998, avec les retournés de Lilian Laslandes, je kiffais trop ce joueur !"

Bah forcément, quand tu t'inscris dans un concours comme Top Chef, c'est que tu es censé avoir le niveau. Maintenant, on sait très bien qu'une élimination est vite arrivée, il faut avoir un peu de chance et éviter les sautes d'attention. Je n'ai pas souvenir que ça me soit arrivé, mais bon, on ne sait jamais...Je pense que cette année, on a eu de la chance d'avoir pas mal de personnalités très attachantes, et plusieurs " chouchous ", comme Mory, Justine ou Mallou... Quant à moi, je pense que c'est parce que je suis resté très simple, un petit peu dans ma bulle, et sans doute très à l'opposé de ce qui se fait d'habitude à la télévision. C'est sans doute pour ça que le public s'est rapidement attaché à ma personnalité.Forcément, on a un petit peu joué au ballon avec Diego, Mory et Mallou ; c'était surtout ces quatre-là. Il faut savoir qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et on a un peu les mêmes passions, donc il y a quand même beaucoup de conversations qui tournaient autour du foot. Diego, il est supporter de l'OM, Mory, il est pour le PSG, et Mallou, le pauvre, il est pour Bruges... On a rapidement évoqué la demi-finale de Coupe du monde France-Belgique avec lui, mais bon, vite fait, parce qu'on sait bien que ça leur tient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com