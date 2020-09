Adriano Valerio : " Le foot, c'est un prétexte pour partager "

Adriano Valerio présente aujourd'hui à la Mostra de Venise Les Aigles de Carthage, son court-métrage qui revient sur le sacre épique de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des nations 2004. Le réalisateur italien donne la parole à des locaux qui se souviennent, quinze ans plus tard, d'une journée qui a profondément marqué l'histoire du pays.

"En matière de foot, j'adore me poser des questions tactiques : comment faut-il occuper le terrain pour arriver à déstabiliser l'adversaire ? C'est ma petite obsession."

Mal, très mal. Il va me falloir plusieurs semaines pour retrouver le sourire. On a bien joué par séquences, mais on est tombés sur une équipe plus expérimentée, qui maîtrise la dramaturgie des finales. C'est dur à avaler.Peut-être une petite touche de folie et d'inventivité. L'Inter, c'est une équipe très carrée, presque mathématique. On manque de poésie. Eriksen, c'est le seul artiste qu'on ait dans l'équipe, et il ne joue pas. En revanche, on est très pragmatiques, très efficaces, que ce soit en défense, en attaque ou pendant les phases de transition. On occupe très bien l'espace.Effectivement ! L'occupation de l'espace, c'est le seul point commun que j'arrive à trouver à mes deux passions. En matière de foot, j'adore me poser des questions tactiques : comment faut-il occuper le terrain pour arriver à déstabiliser l'adversaire ? C'est ma petite obsession. Et souvent j'ai la même obsession quand je suis derrière la caméra. Comment est-ce que je vais cadrer ? À la base, le plus important, c'est l'émotion que tu veux donner. Il faut trouver comment la raconter par le biais du décor et des personnages dans un cadre, un espace cinématographique.Cette année, le plus dur à assumer, c'est qu'un ancien capitaine de la Juve soit devenu l'entraîneur de l'Inter... Mais bon, cela ne m'a pas empêché de prendre mon pied. La quantité de plaisir que je ressens chaque dimanche soir quand l'Inter gagne, semaine après semaine, c'est juste dingue.