Adriano, crachat et Égypte : la folle histoire de Leo Macae

Il devait être l'héritier de Romário, celui que le Real et le Barça se disputeraient un jour. Au lieu de quoi, Leonardo Ferreira Coelho, alias Léo Macaé, sensation du mondial U17 en 1999, a embarqué dans une galère qui l'a vu confronté au racisme en Hongrie, vivoter dans les divisions inférieures brésiliennes et enchaîner les faux plans à l'étranger. Retour sur une carrière qui, faute d'atteindre les sommets espérés, s'est terminée avant l'heure, dans l'anonymat quasi-complet.

Barbecues, empereur et trophée volé

"e me souviens qu'Adriano m'avait dit qu'il arrêterait de jouer pour aller vivre de ses rentes à Vila Cruzeiro. Avec la prime de 10 000 réaux, il disait qu'il allait faire un barbecue dans son quartier pour ses amis, et moi en faire un à Macaé"

Christchurch, 17 novembre 1999. À la faveur de leur nul (0-0) face à leurs homologues allemands au Queen Elizabeth II Stadium, les U17 du Brésil compostent leur billet pour les quarts de finale de la coupe du monde de leur catégorie, organisée en terres néo-zélandaises. Tenante du titre, la, emmenée notamment par les futurs bordelais Henrique et Eduardo Costa, peut encore rêver à ce doublé inédit dont elle a privé le Ghana deux ans plus tôt en Égypte. Mais pour Carlos Cesar, il y a un hic : son Brésil ne domine pas son sujet.Ce 0-0 est déjà son deuxième dans la compétition, après celui concédé face au Mali lors de la 2journée. Là où elles avaient déjà inscrit treize buts en 1997, ses ouailles n'ont ainsi fait ficelle que deux fois, en ouverture face à l'Australie (2-1), finalement première du groupe. Le sélectionneur brésilien ne le sait pas encore, mais sur son banc, il est assis à côté de la solution aux maux offensifs de son équipe. Deux hommes cantonnés à un rôle de spectateurs lors de ce premier tour : Adriano Leite Ribeiro et surtout Leonardo Ferreira Coelho. Adriano et Leonardo pour les intimes.Camarades de chambre, ceux deux-là se prennent parfois à rêver dans leur piaule pendant que Souza et Leandro, leurs concurrents en attaque, bouffent la feuille sur le terrain. L'objet de leurs fantasmes ? La gloire, et l'argent qui va avec, à commencer par ces 10 000(environ 2000 euros à l'époque) promis à chaque joueur en cas de victoire finale dans ce mondial. "