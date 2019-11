Ados et déjà écolos

On les entend peu, ils sont pourtant environ 15 millions en France. 15 millions d'enfants, des « moins de 18 ans » qualifiés aussi de « mineurs ». Un terme qui désigne également ce qui est d'intérêt secondaire. Or, le trentième anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), célébrée ce mercredi rappelle qu'ils sont tout sauf, « secondaires ».Ce traité, ratifié par 196 pays dont la France (mais pas par les Etats-Unis), installe l'enfant comme une personne à part entière et non plus comme « un simple objet de droit », note Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis), dans son livre « les Droits de l'enfant » (Ed. Bayard).Des droits inscrits dans le marbreParmi les droits inscrits dans le marbre (santé, éducation, logement, protection...), rappelés aussi dans le livret « Tous les enfants ont des droits » (NDLR : téléchargeable gratuitement) édité à l'occasion de ce 30e anniversaire pour sensibiliser les enfants de 7 à 11 ans, il en est un que les plus jeunes ont pris à bras-le-corps et porté sur la place publique cette année. Une prise de parole telle qu'elle oblige aujourd'hui les adultes, et parfois les Etats, à rendre des comptes : le droit à un environnement sain.Le 23 septembre, une plainte historique est déposée par 16 enfants, âgés de 8 à 17 ans et venus de douze pays, auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations unies pour protester contre le manque d'action des gouvernements face à la crise climatique. Cinq Etats dont la France sont accusés de violer la convention des droits de l'enfant. Parmi les plaignants : la désormais célèbre militante suédoise Greta Thunberg mais aussi la Française Iris Duquesne, 16 ans toutes les deux. LIRE AUSSI > Réchauffement climatique : «Nos enfants nous rendent écolos»« Il y a trente ans les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les ...