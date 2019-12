Adoption à Paris : les couples homosexuels sont-ils discriminés ?

Cela fait près de cinq ans que Quentin*, 38 ans, et Loïc*, 41 ans, attendent d'adopter un enfant. En couple depuis 16 ans, ils se sont mariés grâce à la loi Taubira, votée le 17 mai 2013. Dans la foulée, ils ont aussi lancé des démarches pour adopter à Paris. Leur agrément obtenu quelques mois plus tard, ils se sont armés de patience : ils savent que ce genre de requête s'étend sur plusieurs années. Mais parce qu'ils sont homosexuels, Quentin et Loïc pourraient bien attendre encore plus longtemps que la moyenne. À Paris, depuis le vote de la loi Taubira, seulement deux couples homosexuels ont pu adopter, l'un en 2016, et l'autre, il y a un mois.Pourtant, s'il n'existe pas de statistiques officielles, selon la Ville, les couples homosexuels représentent 8 à 9 % des 400 couples parisiens qui ont un agrément pour adopter. Soit un peu plus de trente couples. Au rythme d'une vingtaine d'enfants adoptés par an dans la capitale, la proportionnalité voudrait qu'au moins un ou deux d'entre eux le soit par un couple homosexuel chaque année. Avec seulement deux couples homosexuels adoptant en 6 ans, on est loin du compte.Le parcours du combattantC'est connu : le parcours pour adopter est long et sinueux. Avant d'obtenir un agrément, le précieux sésame délivré par le conseil départemental qui reconnaît un couple ou une personne seule comme apte à adopter, il faut passer par une enquête sociale et psychologique. Plusieurs rendez-vous avec des assistantes sociales, des psychologues, des médecins. « C'est un peu pénible et fatigant, admet Quentin. Mais on ne se plaint pas, on sait qu'il faut passer par là et que c'est pour le bien de l'enfant ». Il sait que tout le monde est logé à la même enseigne.Les couples homosexuels ne peinent d'ailleurs pas à obtenir l'agrément. C'est plutôt à l'étape suivante que cela se complique. Pour les adoptions d'enfants étrangers, c'est même quasiment ...