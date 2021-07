Adopter un enfant pupille déjà "grand" ? Dans le Pas-de-Calais, on y croit

Adopter un enfant déjà grand une demarche difficile et qui exige le statut de pupille de l'Etat ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Si adoption rime souvent avec nourrisson, de nombreux enfants français plus grands pourraient être adoptés, à condition de se voir accorder le statut de pupille et de trouver des parents candidats, une démarche volontariste pour laquelle le Pas-de-Calais est en pointe.

"La première rencontre a eu lieu autour d'un goûter. Elle avait préparé un gâteau pour nous avec son assistante familiale et elle disait +ce morceau là, c'est pour Papa, celui-là pour Maman+".

Christophe, qui a adopté en 2010 une fille de huit ans puis en 2013 un garçon de sept ans, dans deux départements différents, se souvient de "ce premier choc de se faire appeler +Papa+ par un enfant qui vous connaît à peine".

Avec son épouse, il avait obtenu un agrément pour l'adoption d'un à trois enfants de zéro à huit ans, agrément "assez atypique", la plupart des adoptants souhaitant un bébé.

En 2016, la loi sur la protection de l'enfance a facilité l'accès au statut de pupille de l'Etat pour les enfants victimes d'un délaissement parental.

"Depuis le nombre de pupilles augmente d'environ 6% par an et ce sont essentiellement des enfants grands, mais l'accompagnement des postulants à l'adoption évolue peu", relève Karine Nivelais, vice-présidente de l'association Enfance et Familles d'adoption.

Du coup, les services d'Aide sociale à l'Enfance, qui dépendent des départements, gardent la charge d'"environ 1.000 enfants pour lesquels il y a une adoption dans leur projet de vie mais pas de postulants en face", déplore-t-elle.

- "Du sur mesure" -

"Dans certains départements, on dit qu'un enfant de trois ans n'est plus adoptable, quelque part c'est un enfant qui est +foutu+, il faut le laisser en famille d'accueil ou en foyer, je trouve ça dramatique", s'émeut Christophe.

Le Pas-de-Calais, où le nombre d'enfants confiés à l'ASE, environ 6.000, est particulièrement élevé, figure parmi les plus proactifs. En 2020, 17 enfants de plus de cinq ans y ont été adoptés.

La procédure nécessite un accompagnement millimétré, souligne la cheffe du service adoption au Conseil départemental, Ingrid Coulibaly, compliqué par "la charge de travail des travailleurs sociaux".

Tout en tentant de maintenir le lien avec les parents biologiques, "il faut repérer les premiers signaux de délaissement, qu'on peut laisser passer: parfois, on continue à entretenir la présence du parent de façon un peu artificielle", explique-t-elle, évoquant des parents "qui disparaissent, réapparaissent".

Selon le psychologue du service, Philippe Liébert, la moyenne d'âge des enfants +grands+ adoptés se situe entre sept et huit ans, mais "l'adoption en France, c'est environ 850 enfants par an", dont seulement "250 enfants grands".

Environ la moitié de ces derniers sont adoptés par leurs assistantes familiales, qui scellent des liens déjà établis en inscrivant l'enfant dans leur filiation.

"Ce n'est pas une science exacte, on fait du sur mesure", insiste Mme Coulibaly, se souvenant d'une fratrie de six - tous devenus pupilles à la suite d'un procès d'assises - où quatre enfants ont pu être adoptés mais deux n'ont pas été jugés "adoptables".

- "Taux d'échec" -

"Pour un enfant, admettre qu'il a le droit d'avoir d'autres parents à côté de ses parents biologiques, c'est quelque chose de nouveau, il faut lui expliquer que c'est légitime", explique Philippe Liébert.

Et "quand il est mûr pour exprimer le souhait d'être adopté, il faut qu'on soit réactif avec des personnes à mettre en vis à vis", pointe Ingrid Coulibaly.

Aussi minutieux que soit le travail préparatoire, le risque d'échec existe. "En Angleterre où ils font beaucoup d'adoptions tardives, le taux d'échec est de 10%", indique Philippe Liébert.

"Il y a toujours un décalage entre l'enfant rêvé et l'enfant réel, la famille adoptante rêvée et réelle. Parfois, il faut protéger tout le monde et l'enfant revient dans les services sociaux. Ces échecs ont un impact énorme, tout le monde est cassé", rapporte Karine Nivelais.

Malgré les difficultés, elle note "une ouverture" du côté des parents candidats en France, dans un contexte de forte baisse des adoptions internationales.

