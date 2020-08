Adolescente tuée à Nantes : le RN dénonce "une justice vérolée par l'extrême gauche"

"Une partie des juges et des magistrats ne rendent plus la justice au nom du peuple français et ne protègent plus le peuple français", a estimé le vice-président du parti.

Jordan Bardella à Nanterre, le 16 janvier 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Alors qu'un multirécidiviste a été mis en examen pour avoir violé et tué une jeune fille de 15 ans qu'il avait attirée dans un guet-apens me 20 août à Nantes, le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé lundi 31 août "une justice vérolée par l'extrême gauche et par sa culture de l'excuse".

De son côté, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy Rachida Dati (LR) a demandé le rétablissement de la rétention de sûreté , procédure qui permet le placement de détenus qui ont exécuté leur peine mais présentent toujours un risque élevé de récidive dans des centres de soin. Une mission de l'Inspection générale de la justice a été diligentée pour évaluer le suivi socio-judiciaire de ce multirécidiviste.

Il faut "rétablir les peines plancher"

"La justice est vérolée aujourd'hui par l'extrême gauche et par sa culture de l'excuse", s'est indigné sur LCI Jordan Bardella pour qui "une partie des juges et des magistrats ne rendent plus la justice au nom du peuple français et ne protègent plus le peuple français".

"À partir du moment où vous représentez un danger pour la société française, comme c'est le cas, vous ne devriez pas pouvoir ressortir de prison", a estimé l'eurodéputé RN. Selon lui, il faut "rétablir des peines plancher pour contraindre un certain nombre de juges qui sont galvanisés par cette culture de l'excuse de pouvoir protéger la société".

Âgé de 45 ans, le suspect avait été libéré de prison en 2016 après avoir purgé une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour neuf viols, trois tentatives et une agression sexuelle commis entre 2001 et 2003.

"Il faut que ce type de criminels ne soit pas remis en liberté", a plaidé sur Europe 1 Rachida Dati, selon qui, " pour ces types de profil, le risque de récidive est systématique". Elle a rappelé les dispositifs, notamment la rétention de sûreté, qu'elle avait mis en place à partir de 2007. "Le quinquennat Hollande a totalement affaibli, pour ne pas dire supprimé, ce dispositif (de la rétention de sûreté) et ce gouvernement ne les a pas remis en place", a-t-elle dénoncé.