Adolescent disparu près de Poitiers: la mère et la soeur en garde à vue

Trois personnes, dont la mère et la soeur de l'adolescent disparu pendant plus d'une semaine près de Poitiers puis retrouvé samedi, ont été placées en garde à vue ( AFP / Pascal GUYOT )

Trois personnes, dont la mère et la soeur de l'adolescent disparu pendant plus d'une semaine près de Poitiers puis retrouvé samedi, ont été placées en garde à vue, a-t-on appris dimanche d'une source policière.

Le parquet de Poitiers a confirmé "des garde à vue en cours" sans préciser de qui il s'agissait.

La garçon âgé de 12 ans avait été retrouvé en bonne santé chez un proche de la famille, qui a depuis été placé en garde à vue, a indiqué à l'AFP la source policière.

Quelques heures plus tard, la mère et la soeur de l'adolescent étaient également placées en garde à vue, les enquêteurs soupçonnant la mère d'avoir orchestré une "manipulation" dans un contexte familial tendu, selon la même source.

L'adolescent était porté disparu depuis plus d'une semaine et la police avait diffusé vendredi un appel à témoins. Une enquête était par ailleurs ouverte par le parquet pour "enlèvement et séquestration".

Le parquet a indiqué avoir pris "une ordonnance de placement provisoire concernant le jeune garçon".