information fournie par So Foot • 09/05/2023 à 17:49

Adil Rami tacle (encore) Jacques-Henri Eyraud

Ben Arfa, Rami, même combat.

Sur ses réseaux sociaux, Adil Rami a ironisé sur la réintégration de Lionel Messi, un temps suspendu pour ses vacances en Arabie saoudite sans l’accord du PSG. « Messi de retour à l’entraînement… (Logique) Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off. Ça, c’est faute grave et licenciement. Jacques-Henri Zero. » …

TJ pour SOFOOT.com