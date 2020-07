Adil Aouchiche, de quoi être Vert

Après Tanguy Kouassi, passé pro au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a vu cette semaine son autre très grand espoir, Adil Aouchiche, lui filer gratuitement entre les doigts pour prendre la direction de Saint-Étienne. Un nouveau départ qui renvoie le PSG au sempiternel débat autour de sa gestion des Titis, redevenus dernièrement ce qu'ils ont souvent été : de simples sources de frustration.

Joue-la comme Kouassi

Ces quelques mots, c'est sur Instagram qu'Adil Aouchiche a choisi de les publier ce vendredi 3 juillet, pour officialiser ce dont pas mal de monde se doutait depuis quelques semaines : son départ du PSG. Un canal de communication qui tranche avec la sobriété de la formule employée. Mais plus que la forme, c'est du fond qu'il est question à l'heure de se pencher sur ce qui s'apparente fort à un nouveau camouflet pour le Paris Saint-Germain : moins de trois semaines après avoir vu Tanguy Kouassi filer à l'allemande, le club de la capitale vient donc de se faire planter par son autre grande promesse, qui s'engagera dans les prochains jours avec l'AS Saint-Étienne. Le gamin (18 ans le 15 juillet, date à laquelle sa signature chez les Verts, actée ce samedi, sera officialisée) a pris cette semaine la route du Forez, où il a passé sa visite médicale mercredi, et où Claude Puel entend filer les clés du camion à la jeunesse. Un projet plutôt sexy sur le papier, pour le joueur. Moins pour le PSG, à qui ce nouveau départ ne rapportera pas plus de tune que le premier, Aouchiche étant comme Kouassi arrivé à la fin de son contrat aspirant.Ce couperet, Paris l'a vu venir, pourtant. Il y a un an, déjà, cette date du 30 juin 2020 s'agitait comme une épée de Damoclès au-dessus des tronches des décideurs parisiens. À l'époque, le gamin du Blanc-Mesnil sortait - comme Kouassi - d'un Euro U17 stratosphérique avec les Bleuets en Irlande, où il avait facturé neuf pions et établi le record de la catégorie. Le tout en cinq matchs seulement, le parcours français s'étant achevé en demi-finales. Plutôt honnête, pour un milieu de terrain. Et suffisant pour convaincre la direction parisienne de le convoquer - comme Kouassi - avec les pros pour la reprise. Une décision politique, augurant le virage qu'entendait emprunter Paris avec le retour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com