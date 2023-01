Adieu Vialli, enfant chéri du football italien

Avec la Sampdoria, la Juventus et Chelsea, il a tout gagné. Des championnats, des Coupes et surtout toutes les Coupes d'Europe. Gianluca Vialli était un champion, un garçon qui a marqué le football italien. Surtout, il était un homme inspirant, qui a notamment joué un rôle déterminant dans la conquête de l'Euro 2020, aux cotés de Roberto Mancini. Vialli est décédé ce vendredi 6 janvier, à 58 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Trop tôt, trop jeune.

De Crémone à Gênes, le grand saut

L'image de leur étreinte après le sacre de l'Italie lors de l'Euro 2020 restera gravée dans la mémoire des Italiens. Gianluca Vialli et Roberto Mancini. Les jumeaux du but. De la Sampdoria à la Nazionale. De Wembley 92, où ils perdirent ensemble une finale de C1, à Wembley 2021, où ils remportent le championnat d'Europe main dans la main. Les deux étaient inséparables et ce vendredi 6 janvier, le Mancio et toute l'Italie se réveillent meurtris : Gianluca Vialli est parti. Depuis 2018, l'ancien buteur de la Samp et de la Juventus se battait contre un cancer du pancréas, l'un des plus agressifs, de ceux dont on triomphe rarement. Dans une longue interview accordée l'an passé, il avait parlé de ce cancer comme d'un "". Vialli, grand intellectuel et philosophe du football, avait déjà compris que la maladie ne le quitterait pas, et qu'il fallait vivre des choses tant qu'il en était encore temps. Le 14 décembre dernier, soit deux jours avant le décès de Sinisa Mihajlovic, il avait annoncé devoir suspendre ses activités avec la Nazionale pour se concentrer sur sa bataille. Quatre semaines plus tard, le football italien perd un autre géant.Certains joueurs sont l'homme d'un club. Gianluca Vialli a réussi un exploit encore plus fort : être celui de trois clubs. À la Cremonese, où il a débuté en Serie A, à la Sampdoria, où il a remporté le Scudetto, et à la Juventus, où il a soulevé la Ligue des Champions, le joueur a été adoré, adulé. 113 matchs avec Crémone, 328 avec la Samp, 145 avec la Juve, et plus de 200 buts en tout. Une carrière "logique", une ascension parfaite : d'abord le club de sa ville natale, ensuite une équipe "moyenne" qui va se sublimer et réaliser des exploits sans précédent, puis le très grand club, et enfin l'expérience à l'étranger. Il y a gagné tout ce qu'il était possible de gagner, des championnats, des Coupes et des Supercoupes, et il est, cerise sur le gâteau, l'un des seuls joueurs de l'histoire