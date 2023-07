information fournie par So Foot • 15/07/2023 à 07:04

Adi Hütter, l’heure de se faire un nom

Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco - qui dispute un deuxième match de préparation ce samedi contre le Cercle Bruges - est connu pour réussir avec des moyens limités, comme ce fut le cas à Francfort. Cependant, son caractère bien trempé lui a parfois joué des tours, notamment à Salzbourg et Mönchengladbach. Reste à savoir quelle version les Monégasques auront.

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Adi Hütter a toujours été un homme qui savait ce qu’il voulait. Ainsi, le natif de Hohenems, petite ville autrichienne située à la frontière suisse, a toujours souhaité qu’on l’appelle « Adi » (diminutif d’Adolf, comme pour Adolf Dassler, le fondateur d’Adidas), peu importe ce qu’en pense sa grand-mère. Histoire d’éviter une hallucination auditive pas très heureuse. En football, c’est pareil : Hütter veut développer un jeu très offensif, mais souhaite aussi que ses joueurs donnent de leur personne quand il faut défendre. Je te donne, tu me rends. Pour le technicien, l’autre clé de la réussite est tout simplement une relation harmonieuse avec sa direction. Si au terme de la saison 2017-2018, Hütter est parvenu à remporter la Super League suisse avec le BSC Young Boys (mettant ainsi fin à 32 ans de disette, ainsi qu’au règne sans partage du FC Bâle, champion huit fois d’affilée), c’est parce qu’il a su travailler de concert avec Christoph Spycher, son directeur sportif de l’époque. Si en 2019, il a réussi à emmener l’Eintracht Francfort en demi-finales de la Ligue Europa (éliminé aux tirs au but par Chelsea, futur vainqueur de l’épreuve), c’est parce qu’il savait que Fredi Bobic (directeur général des sports) et Bruno Hübner (directeur sportif), deux des piliers du club de la Hesse, étaient à fond derrière lui. « Son CV est vraiment impressionnant » , estimait alors Bobic au moment de le débaucher aux Young Boys. Hütter a prouvé qu’il était « capable de tirer le maximum d’une situation avec peu de moyens » .

Adi, le contrat de confiance

En revanche, quand ses relations avec la hiérarchie se gâtent, Hütter a du mal à faire la part des choses. Malgré un doublé coupe-championnat avec le RB Salzburg en 2015, l’ex-milieu de l’Austria Salzbourg quitte le club au bout d’une saison seulement. Être obligé de se plier au sacro-saint football de pressing si cher à Ralf Rangnick, ainsi qu’à la politique du club, qui consiste à vendre ses meilleurs talents au plus offrant, très peu pour lui. « Je ne veux pas m’acharner, j

