Adecco: bénéfice net en baisse de 5% en 2023 à 325 millions d'euros

Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, publie jeudi un bénéfice net en baisse de 5% à 325 millions d'euros pour 2023.

Le groupe, qui avait déjà vu son bénéfice chuter en 2022 sous l'effet des frais d'intégration du français Akka, a fait état d'un chiffre d'affaires de 23,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 1% par rapport à l'exercice précédent, indique-t-il dans un communiqué.

Au quatrième trimestre seul, son chiffre d'affaires s'est contracté de 2% à 6,1 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 6 milliards d'euros.

Sa croissance organique ajustée du nombre de jours ouvrables, qui permet d'évaluer le rythme des embauches, s'est accrue de 1% au dernier trimestre, freinée par Akkodis, sa branche technologique et LHH, spécialisée dans les services de transition de carrière.

En France, son plus gros marché, ses ventes organiques ont reculé de 5% sur fond de ralentissement de la demande en particulier dans le commerce de détail, l'industrie, l'alimentation et la logistique.

Pour le quatrième trimestre, son concurrent néerlandais Randstad a fait état d'une chute de 8,6% de sa croissance au dernier trimestre, son patron, Sander van't Noordende, reconnaissant que l'incertitude économique pèse sur les décisions des recruteurs, même si le marché de l'emploi reste tendu.

L'américain Manpower a lui vu son chiffre d'affaires reculer de 5% à taux de changes constants, Jonas Prising, son directeur général, soulignant lui aussi que les entreprises mettent en pause les investissements non-essentiels et repoussent des projets en attendant d'y voir plus clair sur la conjoncture, ce qui se répercute sur les recrutements aussi bien permanents que temporaires.