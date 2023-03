information fournie par So Foot • 21/03/2023 à 17:38

Adebayor : « Combien de fois ils ont voulu me brûler vivant ? »

À l'occasion d'un entretien pour So Foot en novembre 2017, le néoretraité Emmanuel Adebayor déroulait le fil d’une odyssée miraculeuse commencée à Lomé et marquée par des pieds congelés, des drames et des vêtements. Beaucoup de vêtements.

Tes parents sont nigérians, et toi, pourtant, tu es togolais.

(Il coupe.) Je parle couramment le nigérian, mais je suis né au Togo, qui, dans ma tête, a toujours été mon pays. Toutes mes découvertes se sont faites là-bas : mon premier foot, ma première copine, tout ! L’amour que j’ai pour mon pays est énorme, même si je dois dire qu’à Lomé, j’ai eu une enfance à la fois triste et joviale.…

Propos recueillis par Ronan Boscher et Gad Messika, à Istanbul pour SOFOOT.com