Addiction : le télétravail augmente les risques

Lors du premier confinement, 5,5 millions de Français ont bu davantage d'alcool. ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Alors que patronat et syndicats ont entamé mardi des discussions pour mieux encadrer le télétravail , auquel jusqu'à cinq millions de salariés ont recouru au moment du premier confinement, une étude* menée par Odoxa et publée jeudi 5 novembre, souligne que le télétravail augmente les risques pour les salariés victimes d'une addiction, l'entreprise leur permettant de contrôler, dans une certaine mesure, leur dépendance.

Si 31% des salariés et 40% des manageurs affirment que les pratiques addictives étaient déjà fréquentes sur le lieu de travail, elles le sont encore davantage en télétravail pour 41% des salariés et 47% des manageurs, indique cette étude menée pour le cabinet spécialisé dans la prévention des pratiques addictives GAE Conseil. Aujourd'hui, alors qu'un second confinement est entré en vigueur, 81% des Français estiment que le télétravail présente un risque important d'hyperconnexion. Le télétravail présente également un risque d'augmenter sa consommation de tabac selon 75% des Français, d'alcool (66%), de cannabis (55%), de médicaments (52%) et d'autres drogues (51%).

Les Français sont particulièrement conscients des difficultés que présente le télétravail aux employeurs pour identifier et prévenir les pratiques addictives à distance. Ainsi, pour 79% des Français, les managers doivent redoubler de vigilance .

Selon une précédente étude, réalisée par Odoxa au mois d'avril, lors du premier confinement, 5,5 millions de Français ont bu davantage d'alcool, 27% des fumeurs ont plus fumé et un fumeur de cannabis sur quatre a augmenté sa consommation. 22% des personnes prenant des anxiolytiques ou des somnifères ont également augmenté leurs prises. En outre, 50% des Français ont augmenté leur temps passé devant les écrans et 27% ont mangé plus souvent avec excès que d'habitude. Des comportements justifiés par l'ennui pour 60% des Français, par la perte de repères de habitudes (55%) et l'inquiétude pour leur avenir professionnel (42%).

* Etude réalisée du 28 septembre au 6 octobre auprès de 3.002 Français (1.587 salariés, 577 managers, 598 télétravailleurs).