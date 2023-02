Adam Yates remporte la dernière étape, le général pour Remco Evenepoel

La deuxième course par étapes WorldTour de l'année, l'UAE Tour, a pris fin ce dimanche. Après six jours de batailles acharnées, les coureurs affrontaient la 7e étape de la course émiratie avec la terrible arrivée au sommet de Jebel Hafeet. Dès les premières pentes de cette montée finale, la formation UAE Team Emirates imprime un tempo très soutenu. Mikkel Bjerg, puis Marc Soler et Brandon McNulty accélèrent tour à tour et font complètement exploser le groupe de favoris. À 6 bornes de la ligne, Adam Yates (UAE Team Emirates) place une attaque, seuls Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Sepp Kuss (Jumbo-Visma) peuvent le suivre. Mais quelques hectomètres plus loin, l'Américain craque et laisse filer Yates et Evenepoel. Au train, Pello Bilbao, Geoffrey Bouchard et Luke Plapp naviguent à une dizaine de secondes du duo de tête. À 3km du but, Yates se dresse une nouvelle fois sur ses pédales et lâche Evenepoel. Le Britannique, impressionnant, remporte cette ultime étape devant Evenepoel et Bouchard, qui, à son rythme, a réalisé une montée exceptionnelle. Au classement général de cet UAE Tour, le Champion du monde devance Plapp de 59'' et le vainqueur du jour Yates d'une minute.

