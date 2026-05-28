Adam Wharton, un cristal dans la place

Homme du match de la finale de Ligue Conférence, Adam Wharton aura offert une performance de haut niveau pour son dernier match avec Crystal Palace. Convoité par les plus grosses écuries d’Angleterre, cela n’aura pas suffi pour convaincre Thomas Tuchel, l’ayant écarté du voyage aux États-Unis. Une hérésie, tant son style de jeu et sa maturité détonnent du reste des milieux anglais.

On a tendance à dire que les absents ont toujours tort. Mais parfois, les absents sont aussi forts. Voilà ce qui pourra être rétorqué à Thomas Tuchel. Le 22 mai, le sélectionneur allemand de l’équipe d’Angleterre a montré un talent certain pour électriser la perfide Albion, tant certains de ses choix pour le Mondial laissent à désirer. Harry Maguire à la maison, partageant un canapé pour des night sessions avec Phil Foden ou Morgan Gibbs-White.

Mais la décision la plus inique de cette liste semble être la mise à pied d’Adam Wharton, milieu de 22 ans. Une anomalie, pour celui qui était entré par la fenêtre des Three Lions à l’Euro 2024, alors qu’il n’avait que six mois de Premier League dans les pattes. Et ce n’est pas sa grande finale de Ligue Conférence face au Rayo Vallecano (1-0) qui donnera des arguments à l’ancien coach du PSG et Chelsea.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com