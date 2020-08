Adam Nowakowski : "Je n'aurai plus jamais à payer à boire maintenant !"

Cadre commercial dans une entreprise alimentaire, Adam Nowakowski est aussi footballeur à Bradford Park Avenue. Habitué à l'anonymat de la sixième division anglaise, le joueur de 32 ans s'est subitement retrouvé dans la lumière en prolongeant avec son club pour 1 livre sterling par semaine. Un geste de solidarité dans un contexte économique compliqué, qui lui a valu de nombreux témoignages de respect. Plaisir d'offrir, joie de recevoir.

Un joueur anglais accepte d'être payé £1 par semaine

Je joue à un niveau semi-professionnel, en "non-league football", depuis une douzaine d'années. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à Harrogate Town, qui vient d'être promu en English Football League. C'est quelque chose d'immense pour eux, je suis très content pour le club. Ensuite, j'ai joué avec Darlington, et depuis quatre ans, je suis à Bradford Park Avenue. Je joue généralement au milieu de terrain. Je peux jouer en défense, dans l'entrejeu ou en attaque, mais je joue davantage comme un milieu box-to-box, un peu comme Pogba.La pandémie a frappé le monde entier, beaucoup de gens ont été affectés. Mon contrat avec le club arrivait à son terme, et j'avais conscience d'avoir eu la chance de jouer au niveau semi-pro pendant si longtemps. Face à l'incertitude dans laquelle se retrouvaient les clubs de football, qui ne pouvaient plus engendrer de revenus par la billetterie et qui risquaient de voir des sponsors locaux se désengager à cause de leurs propres difficultés, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour aider. On était en mars, avril, et je me suis dit que ce serait un beau geste de signer pour £1 par semaine, pour aider le club, mais aussi pour sensibiliser les gens au football semi-professionnel.Oui, j'ai une affiliation avec Bradford. Mon grand-père jouait au rugby pour un grand club au Royaume-Uni, Bradford Northern, qui s'appelle maintenant Bradford Bulls. Ils ont joué pendant des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com