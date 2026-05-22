 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ada Hegerberg ravie de jouer une finale à domicile
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 21:47

Ada Hegerberg ravie de jouer une finale à domicile

Ada Hegerberg ravie de jouer une finale à domicile

Comme à la maison. Déjà sacrée à six reprises sous les couleurs rhodaniennes, Ada Hegerberg s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions , ce samedi face au Barça. Malgré la force de l’habitude, cette dernière aura toutefois une saveur particulière puisqu’elle se jouera à Oslo, dans son pays. C’est une grande joie d’être ici, s’est-elle enthousiasmée en conférence de presse à la veille du grand rendez-vous. J’espère qu’on pourra offrir un super spectacle aux gens qui regarderont . Nous sommes très humbles dans notre approche, mais aussi confiantes dans nos forces. On va absolument tout donner. »

Lyon pour terroriser à nouveau l’Europe ?

Absentes de la finale depuis 2022, presque une anomalie, les Lyonnaises espèrent remettre la main sur un trophée qu’elles ont remporté à huit reprises, un record . Cela pourra être le neuvième trophée pour le club et pour Wendie, qui est incroyable , a poursuivi l’attaquante norvégienne, aux côtés de sa capitaine tricolore. On a partagé douze ans au club, le fait d’être là dans mon pays en Norvège avec Wendie, de montrer mon beau club en Norvège, c’est quelque chose d’extra. V ous nous connaissez, Wendie et moi quand il y a du boulot à faire, on va être très sérieuses. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank