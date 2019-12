So Foot • 02/12/2019 à 14:00

Ada Hegerberg : " Je vis un rêve, je suis plongée dans la performance "

Ce lundi soir, au théâtre du Châtelet, Megan Rapinoe gagnera probablement le deuxième Ballon d'or de l'histoire et succédera ainsi à Ada Hegerberg. La Norvégienne de l'OL aurait pu prétendre au doublé, rapport à son palmarès en club (coupe, titre national et Ligue des champions), mais elle n'a pas participé à la Coupe du monde de l'été dernier. Elle boycotte sa sélection depuis 2017, car elle juge sa Fédération trop " amateur " et trop portée sur l'aide à l'équipe nationale masculine. Le premier Ballon d'or dédié aux femmes lui a en tout cas conféré une reconnaissance planétaire, qu'elle s'évertue à honorer en accordant des interviews.

, nous rapportait Jean-Michel Aulas, en juin dernier." Pas tous les jours que le président de l'Olympique lyonnais se livre à un tel message. Ada Hegerberg n'a que vingt-quatre ans. Avec son éthique de travail, son obsession du but, son immersion "", nul doute qu'elle reviendra briguer d'autres Ballons d'or...Je vais calmer le jeu, mais j'assume mes responsabilités. Mes succès sur le terrain m'ont donné des devoirs, surtout si tu es le premier Ballon d'or féminin de l'histoire. Du coup, j'ai une voix. Je dois en faire quelque chose. Je ne joue pas que pour moi, mais aussi pour les filles qui viennent après nous. Toutes les meilleures ont aujourd'hui cette responsabilité.Oui, on est en pointe là-dessus, même s'il reste des progrès à faire. Cette vision de l'égalité, ça vient de ma famille. Je ne me suis jamais posé de questions parce que j'étais une fille, que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com