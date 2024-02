Actions de Greenpeace dans le grand ouest contre le "système agroindustriel"

Des militants de Greenpeace déposent le logo de LDC, à Sable-sur-Sarthe dans la Sarthe, le 22 février 2024 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Des militants de Greenpeace ont visé tôt jeudi matin des sites des groupes agroalimentaires Avril près de Rennes et LDC à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) pour dénoncer le "système agroindustriel", ont constaté des journalistes de l'AFP.

A Bruz (Ille-et-Vilaine), trois militants de Greenpeace arrivés en fourgon ont déboulonné le logo du géant agroalimentaire Avril, situé en bord de route. Après avoir déployé deux échelles, ils ont dévissé les plaques du logo pour le remplacer par une banderole "Avril se gave = agriculteurs exploités", a constaté l'AFP.

Le président de la FNSEA Arnaud Rousseau est également président du conseil d'administration d'Avril.

"On est devant le groupe Avril qui est un des tenants de ce système agroindustriel qui appauvrit les agriculteurs et les agricultrices", a déclaré à la presse Ariane Malleret, chargée de campagne agriculture Greenpeace France.

"Aujourd'hui on demande au gouvernement de mettre un cap clair sur la transition écologique, pour ça il faut prendre à bras le corps la question des inégalités, des revenus qui est exprimée par cette colère du monde agricole", a-t-elle ajouté.

A Sablé-sur-Sarthe, des militants ont démonté le logo sur le toit du groupe LDC, qui commercialise les marques Loué, Le Gaulois et Maître Coq, avant de le charger dans un camion et de mettre à la place une banderole "LDC se gave, agrobusiness coupable", selon l'AFP.

Contacté par l’AFP, le groupe LDC, qui a bien "constaté le démontage de ses trois lettres" sur son site de Sablé, "ne fera pas de commentaire".

"On perd de plus en plus d'exploitations en France aujourd'hui tandis que les profits des groupes comme LDC, comme Avril, ne cessent d'augmenter. Du coup, il y a vraiment quelque chose à mettre en parallèle entre l'expansion de ces gros groupes aujourd'hui et la destruction d'autre part du monde paysan", a dénoncé Eric Moranval, chargé de campagne Forêts et agriculture pour Greenpeace France.

"LDC a clairement sa part dans cette érosion puisqu'il concentre aujourd'hui près de 40% des parts de marché de la volaille de chair en France aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Greenpeace organisait ce matin six actions simultanément, cinq contre des grands groupes, notamment Bayer à Toury (Eure-et-Loir) et Lactalis à Lisieux (Calvados) et une contre le siège parisien du syndicat agricole FNSEA, avant l'ouverture du Salon de l'agriculture.

"On sera très vigilants sur ce qui sera annoncé au salon de l'agriculture", a prévenu Mme Malleret.

Le groupe Avril, géant français des huiles et protéines végétales, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros.

Le groupe LDC, numéro 1 de la volaille en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros en 2022.