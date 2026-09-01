Action Shein : faut-il acheter après son entrée en Bourse ?

information fournie par Café de la Bourse • 01/09/2026 à 14:45

Après plusieurs années de rebondissements et plusieurs tentatives avortées, Shein a finalement fait son entrée en Bourse le 1er septembre 2026 à la Bourse de Hong Kong . Cette IPO , très attendue pour le géant chinois de la fast fashion, n’a pas vraiment démarré sous les meilleurs auspices.

Shein a levé environ 1,7 milliard de dollars , avec une valorisation bien loin des sommets atteints il y a encore quelques années. Et les premiers échanges n’ont pas franchement rassuré les investisseurs puisque l’action Shein a rapidement pris le chemin de la baisse.

Alors, cette IPO Shein peut-elle malgré tout représenter une opportunité d’investissement ? Café de la Bourse revient sur les chiffres de l’opération, les raisons de cet accueil mitigé de l’ action Shein en Bourse, mais aussi sur les forces et les risques de Shein, avant de vous donner notre avis sur l’action Shein. Découvrez s’il faut investir en Bourse dans l’action Shein en 2026.

Shein : qui est le géant chinois de la fast fashion ?

Difficile aujourd’hui de passer à côté de Shein. Fondé en Chine en 2012 et désormais basé à Singapour, le groupe s’est imposé en une dizaine d’années comme l’un des poids lourds mondiaux de la mode en ligne. Son succès repose notamment sur des prix très bas, un catalogue immense et surtout une capacité à renouveler ses collections à une vitesse impressionnante.

Derrière cette mécanique se trouve un modèle largement piloté par la technologie. Shein analyse en permanence la demande et commence par produire ses nouveaux modèles en petites quantités, avant d’augmenter rapidement les volumes lorsque les ventes sont au rendez-vous. Une organisation qui lui permet de limiter les stocks tout en proposant chaque jour des milliers de nouveautés.

En 2025, Shein comptait environ 273 millions de clients actifs dans près de 160 marchés , pour un chiffre d’affaires de 41,8 milliards de dollars .

Qui est Shein en quelques chiffres clés ?

Shein en quelques chiffres Données clés Création 2012 en Chine Fondateur et CEO Sky Xu (Xu Yangtian) Siège social Singapour Activité Mode et lifestyle vendus principalement en ligne Présence internationale Environ 160 marchés Clients actifs Environ 273 millions en 2025 Collaborateurs Plus de 16 000 dans le monde Bureaux 40 dans le monde Chiffre d’affaires 2025 41,8 milliards de dollars Catalogue Plus de 2 millions de modèles de vêtements Nouveautés Environ 4 700 nouveaux modèles par jour au T1 2026 Positionnement Plus grande plateforme mondiale de mode en ligne en 2025 Valorisation lors de l’IPO Environ 26,5 milliards de dollars

Pour son IPO, Shein a mis sur le marché environ 280 millions d’actions , au prix de 48,56 HKD par titre , ce qui lui a permis de lever environ 1,7 milliard de dollars . Une opération qui valorise le groupe autour de 26,5 milliards de dollars , très loin des près de 100 milliards de dollars atteints en 2022.

Après l’IPO, les actions détenues par le public représentent environ 6,6 % du capital de Shein . Les quatre cofondateurs restent largement aux commandes avec près de 60 % du capital. Sky Xu, fondateur et CEO, conserve à lui seul environ 30,3 %. Parmi les autres actionnaires importants figurent notamment Sequoia Capital/HSG, avec environ 9,2 % du capital après l’IPO, et IDG Capital, avec environ 7,2 %.

Pourquoi Shein a choisi la Bourse de Hong Kong ?

Hong Kong n’était pourtant pas le premier choix de Shein. Le groupe a d’abord tenté de s’introduire à New York, avant de se tourner vers Londres. Deux projets qui se sont heurtés à d’importants obstacles réglementaires, aussi bien en Occident qu’en Chine, Shein n’étant finalement pas parvenu à obtenir les autorisations nécessaires pour mener ces cotations à leur terme.

Shein s’est finalement tourné vers Hong Kong, une place financière qui lui permet de concrétiser une IPO préparée depuis plusieurs années, tout en restant proche de la Chine, où se trouve toujours l’essentiel de son réseau de fournisseurs.

À quoi vont servir les 1,7 milliard de dollars levés par Shein ?

Shein prévoit d’utiliser 40 % des fonds pour renforcer ses capacités technologiques et 40 % pour développer sa marque et sa présence internationale . Les 20 % restants seront partagés entre les initiatives liées à la responsabilité de l’entreprise (10 %) et les besoins généraux du groupe (10 %).

IPO Shein : comment s’est passée l’introduction en Bourse de Shein ?

*Votre capital est assujetti à un risque. Voir conditions sur le site.

Les premiers pas de Shein à la Bourse de Hong Kong n’ont pas vraiment déclenché l’enthousiasme des investisseurs. Introduite à 48,56 HKD par action , la société Shein a vu son titre reculer dès les premières heures de cotation, avec une baisse qui a atteint environ 10 % en séance. Un accueil plutôt froid pour l’une des IPO les plus attendues de l’année à Hong Kong.

Une demande relativement modérée pour les actions Shein

L’IPO Shein a bien été sursouscrite, mais dans des proportions assez modestes pour Hong Kong. La tranche destinée aux investisseurs particuliers a été souscrite 5,63 fois , contre seulement 2,59 fois pour la tranche internationale . À titre de comparaison, certaines IPO récentes particulièrement recherchées à Hong Kong ont été sursouscrites plusieurs centaines de fois.

Autre élément à garder en tête : seulement 6,6 % du capital de Shein a été proposé lors de l’IPO et les investisseurs de référence ont récupéré environ un cinquième de ces titres. Au final, seulement 5 % environ du capital est immédiatement disponible à la négociation. Malgré ce flottant limité, la demande n’a donc pas été suffisamment forte pour soutenir le cours dès les premiers échanges.

Pourquoi l’action Shein chute-t-elle pour ses premiers pas en Bourse ?

La baisse de l’action Shein dès son introduction en Bourse traduit avant tout les interrogations du marché sur la capacité du groupe à retrouver une croissance rentable. Le problème vient notamment des États-Unis : la disparition de l’exemption douanière « de minimis » a directement fragilisé un modèle construit en partie sur l’expédition de petits colis à très bas coût. Résultat, les ventes américaines ont reculé de 14,3 % au premier trimestre 2026.

Mais c’est surtout la dégradation des marges qui inquiète. Après une croissance du chiffre d’affaires limitée à 8 % en 2025, contre 20,7 % en 2024, Shein anticipe encore un ralentissement au premier semestre 2026. Dans le même temps, les droits de douane, les coûts logistiques et les dépenses nécessaires pour rester compétitif face à Temu pèsent sur la rentabilité.

Autrement dit, malgré une valorisation déjà divisée par près de quatre depuis 2022, le marché semble considérer que la décote de Shein est pour partie justifiée par une détérioration de ses fondamentaux.

Quels sont les avantages et les risques d’investir dans l’action Shein ? Avis Café de la Bourse

Shein a incontestablement de sérieux arguments à faire valoir auprès des investisseurs. Mais son arrivée en Bourse intervient aussi à un moment où son modèle est davantage sous pression. Entre potentiel de croissance, valorisation plus raisonnable et risques qui pèsent sur les marges, voici les principaux points à avoir en tête avant d’investir dans l’action Shein.

Quels sont les avantages d’un investissement dans l’action Shein ?

Une marque mondiale : Shein compte environ 273 millions de clients actifs dans près de 160 marchés.

Shein compte environ 273 millions de clients actifs dans près de 160 marchés. Un modèle très agile : les petites séries permettent d’adapter rapidement la production à la demande et de limiter les invendus.

les petites séries permettent d’adapter rapidement la production à la demande et de limiter les invendus. Une longueur d’avance technologique : données, algorithmes et IA sont au cœur de la sélection des produits, de la production et des ventes.

données, algorithmes et IA sont au cœur de la sélection des produits, de la production et des ventes. Une offre extrêmement large : plusieurs millions de références et des milliers de nouveautés sont proposées chaque jour.

plusieurs millions de références et des milliers de nouveautés sont proposées chaque jour. Une valorisation fortement revue à la baisse : la valorisation se situe autour de 26,5 milliards de dollars lors de l’IPO, contre près de 100 milliards en 2022.

Quels sont les risques d’un investissement dans l’action Shein ?

Un net ralentissement de la croissance : le chiffre d’affaires n’a progressé que de 8 % en 2025, contre 20,7 % en 2024.

le chiffre d’affaires n’a progressé que de 8 % en 2025, contre 20,7 % en 2024. Des marges sous pression : droits de douane, logistique et dépenses marketing pourraient continuer à peser sur la rentabilité.

droits de douane, logistique et dépenses marketing pourraient continuer à peser sur la rentabilité. Un risque réglementaire important : les changements de règles douanières peuvent directement fragiliser le modèle économique de Shein.

les changements de règles douanières peuvent directement fragiliser le modèle économique de Shein. Une concurrence féroce : Temu, Zara, H&M et d’autres acteurs se disputent un marché particulièrement compétitif.

Temu, Zara, H&M et d’autres acteurs se disputent un marché particulièrement compétitif. Des risques ESG et réputationnels : environnement, conditions de travail et chaîne d’approvisionnement restent des sujets sensibles pour le groupe.

Faut-il acheter l’action Shein après son IPO ? Notre avis final

À nos yeux, l’action Shein n’est pas encore une opportunité d’achat évidente , même avec une valorisation ramenée autour de 26,5 milliards de dollars, très loin des près de 100 milliards atteints en 2022. Car entre-temps, le contexte a changé : Shein grandit moins vite et doit surtout démontrer que la société peut préserver ses marges dans un environnement devenu plus compliqué.

C’est probablement là que se situe le principal risque. Entre les droits de douane, la fin de l’exemption « de minimis » aux États-Unis et une concurrence toujours aussi agressive, Shein devra trouver le bon équilibre entre prix bas et rentabilité. Et pour l’instant, le marché semble vouloir des preuves.

Pour autant, l’action Shein mérite d’être suivi de près . Shein reste une marque mondiale, dispose d’une supply chain redoutablement efficace et maîtrise particulièrement bien la technologie et les données. Pour un investisseur de très long terme prêt à accepter une forte volatilité , une petite position sur le titre Shein peut donc se défendre comme un positionnement spéculatif sur la capacité du groupe Shein à retrouver une croissance plus rentable.

Nous resterions néanmoins prudents à court terme sur l’action Shein , en attendant quelques publications financières permettant de mieux juger la trajectoire des marges et des bénéfices de Shein en 2026.

Article original Café de la Bourse