Acte V du mouvement social: des revendications variées, un peu moins d'affluence

Des manifestants place de la République à Paris, le 14 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Protection des enfants et adolescents, opposition au "permis de tuer", salaires, moyens pour l'enseignement : différentes manifestations ont rythmé, avec un peu moins d'affluence que les précédentes, et quelques tensions, l'acte V du mouvement contre la vie chère, avant une nouvelle mobilisation mardi.

De 106.000 à 200.000 personnes ont défilé en France, ont annoncé respectivement le ministère et l'intersyndicale jeune (Union étudiante, USL, Fage, Unef). Parmi eux, de 24.000 à près de 100.000 à Paris.

Entre 50 et 60 cortèges étaient attendus dans le pays, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui avait prévu quelque 70.000 policiers et gendarmes, comme les trois samedis précédents. Vers 17h00, le ministère faisait état de 121 interpellations dans toute la France, le parquet de Paris de 22, dont trois mineurs.

Différentes organisations de défense des droits humains ont notamment défilé contre la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, qu'elles considèrent comme "un permis de tuer", déjà dénoncée par près de 50.000 personnes le 20 septembre, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

"Vous nous mutilez"

"Macron démission", "Tout le monde déteste la police" et "Acab" ont été fréquemment scandés à Paris. "Nous voulons être écoutés, vous nous mutilez", "Personne ne nous protège de la police", "Nunez, prends tes flics et tes claques", pouvait-on lire sur des pancartes à Marseille.

Sous le soleil, la manifestation parisienne s'est déployée largement dans le calme de la place de la République vers celle de la Nation en passant par Bastille.

Peu avant 18h00, l’intégralité du cortège avait atteint la Nation et la majeure partie s’est dispersée dans le calme, selon la préfecture de police. "Des individus hostiles profitent de la dispersion pour s’attaquer aux forces de l’ordre, et les policiers manœuvrent pour interpeller les auteurs d’infractions", a-t-on ajouté de même source.

A Bordeaux, 6.500 personnes ont défilé, selon la préfecture, contre 9.100 le samedi précédent. "On est moins nombreux mais peu importe", a glissé avant le départ Eros, étudiant présent à toutes les manifestations depuis le 17 octobre et satisfait notamment que les mobilisations aient "contribué à politiser un peu les gens".

Arrivée en milieu d’après-midi, la manifestation bordelaise a été nassée par les forces de l’ordre, puis inondée de gaz lacrymogène, après de premières tensions entre des manifestants cagoulés, dont certains tiraient des mortiers d’artifice, et les forces de l’ordre.

Tandis qu'à Lyon, une marche pour le climat, le droit des enfants et la jeunesse a réuni 8.000 personnes, selon les autorités, dans une ambiance majoritairement bon enfant mais avec des tensions en tête de cortège, avec tirs de mortiers de manifestants et de grenades lacrymogènes des forces de l'ordre.

Une équipe de BFMTV a été violemment agressée en marge du cortège, nécessitant l'intervention de la police pour les "protéger" d'"une volonté de lynchage", selon la préfecture du Rhône.

Des policiers devant une barricade incendiée, à Lyon le 14 novemnre 2026. ( AFP / JEFF PACHOUD )

A Marseille, où le cortège, interdit, était précédé d'une grande banderole "contre les violences sexistes, racistes, et adultistes", la préfecture a compté 3.500 manifestants. Et à Montpellier, où les manifestations avaient été interdites en centre-ville, 3.500 personnes ont, selon la préfecture, formé un "cortège sauvage" après le rassemblement statique autorisé, adoptant un "comportement violent" envers les forces de l'ordre.

"Cocotte-minute"

Manifestation à Paris le 7 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La coordination des gilets jaunes, qui contribue depuis le 17 octobre à l'organisation des samedis de manifestations contre la "vie chère", s'était jointe à Paris au cortège associatif, syndical et étudiant.

Manifestation à Paris, le 14 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"On n'a pas l'impression que le mouvement s'essouffle" mais qu'il "prend racine", a déclaré Benjamin Ball, membre de la coordination, voyant "un peuple entier qui est en train de se lever".

Dans le cortège à Paris, Patrick, militant de la Ligue des droits de l'Homme, a déclaré à l'AFP que "la question du projet de loi +Légitime défense des policiers+ passe peut-être au second plan, aujourd'hui. C’est l’expression d’un ras-le-bol général. Et la cocotte-minute, s’il n’y a pas de soupape, elle explose".

Une barricade à l'occasion del'acte V du mouvement contre la vie chère à Lyon, le 14 novembre 2026. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Mais "nos revendications sont légitimes" et "ils ne nous arrêteront pas comme ça", a lancé devant la presse Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne (USL).

Déjà, toutes les organisations appellent à se mobiliser "massivement" le 17 novembre pour "transformer l'essai", selon la formule de Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante. "C'est difficile, mais les mobilisations ont quand même permis de bousculer le gouvernement et les patronats", a souligné Vincent Gautheron, secrétaire général de l'Union régionale CGT.

Une nouvelle journée de grève et de manifestations est prévue mardi à l'appel de la CGT. La CFDT du secteur public s'y est ralliée, après le refus gouvernemental vendredi de relever le point d'indice des fonctionnaires.

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