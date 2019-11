Acte 53 des Gilets jaunes : revivez le premier anniversaire du mouvement

Un an après la première grande mobilisation du 17 novembre 2018, les Gilets jaunes marquaient cet anniversaire, samedi, par des actions en régions et dans plusieurs quartiers de Paris, où la préfecture a dénoncé des « violences et des exactions ».L'essentielSelon le ministère de l'Intérieur, en France, 28 000 personnes ont manifesté, dont 4700 à Paris.Un cortège parti dans la matinée de la porte de Champerret (XVIIe) a rejoint Bastille (XIe), à Paris.Place d'Italie, une autre manifestation, infiltrée par des casseurs, a été annulée après de nombreux incidents, en milieu d'après-midi. La situation est revenue à la normale en fin d'après-midi.Des heurts ont émaillé la soirée dans différents quartiers, du côté de Tolbiac (XIIIe) ou encore des Halles (Ier).Les Champs-Élysées, frappés d'une interdiction de manifester, ont été totalement épargnés.À 20 heures, on dénombrait 147 interpellations.Revivez le fil de cette journée21h39 530 manifestants selon le Nombre Jaune. Le compteur des Gilets jaunes a estimé le nombre de manifestants à 39 530.20h43. « Tout ça a été très triste », confie le maire du XIIIe arrondissement. Interrogé sur BFMTV, Jérôme Coumet (PS) regrette le choix des forces de l'ordre d'avoir contenu les blacks blocs place d'Italie. « J'avais prévenu qu'il y avait trois chantiers. Les manifestants ont beaucoup cassé sur la place d'Italie, on était en train de complètement la rénover », assure-t-il.20h45. Dix fois moins de monde qu'il y a un an. Le 17 novembre 2018, 282 000 personnes avaient défilé dans le pays.20h32. Les chiffres de la participation. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 28 000 à manifester en France, dont 4700 à Paris.20h25. 147 interpellations avaient eu lieu à 20 heures, d'après la préfecture de police. Celle-ci annonce qu'elle reste « mobilisée » toute la soirée.20h10. Christophe Castaner appelle à des « condamnations fermes ...