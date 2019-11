Jeudi, après des heures de chaos, Venise retrouvait peu à peu un semblant de vie. Sous un ciel clément, la ville résonnait au son des balais-raclettes, aspirateurs et sèche-cheveux. Deux jours après « l'acqua alta » (haute marée) historique qui a baigné une grande partie de la cité italienne, habitants et commerçants s'activaient encore pour effacer les stigmates laissés par les eaux de l'Adriatique.Fabio, épaulé par une armée de petites mains, profite des précieux rayons du soleil qui enveloppent la ville pour tenter de faire sécher ce qui peut l'être. « On nous avait parlé d'une hauteur de marée de 145 centimètres [la hauteur moyenne de Venise se situe autour de 1,2 m, NDLR], mais, à 21 heures, on s'est retrouvé avec 160, puis 185 dans la nuit. En l'espace de deux heures, poussée par des vents à 100 km/h, l'eau s'est engouffrée partout avec une force incroyable », relate minutieusement le sexagénaire. Ses locaux n'ont pas été épargnés, tout comme la centaine de robes traditionnelles du carnaval de Venise qui y étaient pendues. « Les costumes masculins, plus courts, n'ont pas été trempés », relativise l'homme en inspectant sa réserve.Lire aussi Inondation à Venise : le désastre aurait pu être évitéJeudi matin, bon nombre de musées de la ville étaient encore fermés et quelques zones de la cité des Doges avaient encore les pieds dans l'eau. De quoi expliquer l'incroyable défilé de passants bottés à travers les...