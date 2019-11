«Acqua alta» : déjà dévastée, Venise se prépare à une troisième grave inondation

Venise inondée se prépare, samedi soir, à un troisième pic de marée haute quasiment sans précédent, en moins d'une semaine, après deux épisodes qui ont dévasté la fragile cité lacustre italienne, placée sous état d'urgence.Après un bref répit samedi, les services météorologiques prévoient une nouvelle « acqua alta » à 1,60 mètre pour dimanche à la mi-journée, un niveau toujours dangereux.Vendredi, la marée haute avait atteint 1,54 mètre et conduit à la fermeture pendant plusieurs heures de l'emblématique place Saint-Marc. Et, mardi soir, Venise avait connu sa pire marée haute en 53 ans, à 1,87 m, soit le deuxième record historique derrière celui du 4 novembre 1966 (1,94 m).Inondée à 80 %L'eau a envahi les églises, commerces, musées et hôtels de ce joyau classé au patrimoine mondial par l'Unesco, l'inondant à 80 %. Comme beaucoup d'institutions culturelles, le musée Guggenheim avait prévu de rouvrir vendredi, mais a renoncé « en raison de conditions météo qui empirent ».La plupart des distributeurs de billets étaient hors d'usage samedi dans la ville. « Venise est dévastée, il y a pour un milliard [d'euros] de dégâts », a déploré le maire Luigi Brugnaro. Venise inondée par une « acqua alta » historique L'équipe de football d'Italie s'est rendue dans la ville samedi pour montrer sa solidarité. « Venise survivra aussi à ça. Comme un athlète gravement blessé qui finit par se relever », a lancé l'ancien international Gianluca Vialli.50 églises endommagéesLe ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, venu vendredi constater sur place les dégâts, estime que les travaux de réparation seront considérables. Plus de 50 églises ont été endommagées, a-t-il noté.« Toutes les réserves qui sont en sous-sol sont perdues ! », se lamentait Luciano, employé d'un magasin place Saint-Marc. « Ces marées hautes si fréquentes n'arrivaient pas avant [...] Cette fois ...