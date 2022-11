Acier européen et décarbonation: ArcelorMittal France veut une décision plus rapide de la Commission

ArcelorMittal a pressé mardi la Commission européenne de donner "rapidement" son feu vert au financement du plan de décarbonation de la sidérurgie, notamment en France, sous peine de perte de compétitivité de l'acier européen.

"Il faut agir rapidement" et "obtenir l'accord de notre dossier par la Commission pour mettre en oeuvre l'accord qu'on a négocié avec le gouvernement français", a dit le président d'ArcelorMittal France Eric Niedziela, sur BFM Business mardi, en évoquant les "aides massives" accordées récemment à l'industrie américaine.

"Nous serons au rendez-vous de 2030" pour réduire de 35% les émissions de CO2 du sidérurgiste en Europe via de gros investissements dans les procédés de fabrication de l'acier, a-t-il toutefois précisé.

Le 3 février, l'Etat français avait annoncé, à Dunkerque dans l'usine d'ArcelorMittal, une enveloppe de 5,6 milliards d'euros pour décarboner l'industrie lourde dont une bonne partie pour la sidérurgie, et donc pour ArcelorMittal qui possède cinq haut fourneaux produisant de l'acier en France.

Le même jour, le deuxième fabricant mondial d'acier avait annoncé son propre plan d'investissement de 1,7 milliard d'euros, pour moderniser les hauts fourneaux de Dunkerque et de Fos-sur-Mer, avec l'aide de l'Etat.

Ces investissements soutenus par l'Etat portent sur le remplacement du charbon par des installations à hydrogène pour désoxyder le minerai de fer, l'installation de fours électriques, et la mise en service de procédés de séquestration des émissions résiduelles de CO2, soit des sauts technologiques d'importance.

Ils ne sont possibles qu'avec le feu vert de la Commission européenne, car ils mettent en cause la doxa européenne sur l'attribution d'aides d'Etat à des entreprises privées.

La Commission européenne "doit aller plus vite pour prendre des décisions vis à vis de l'enjeu climatique et vis à vis de l'enjeu de compétitivité" a-t-il ajouté, se déclarant néanmoins "certain" de parvenir à un accord. "C'est la vitesse qui pose problème".

Au plan mondial, le groupe a annoncé récemment l'accord de financement pour un plan de décarbonation de même importance au Canada, avec l'aide de subventions publiques aussi, qui avait été initialement lancé en même temps que celui de Dunkerque et Fos-sur-Mer en France.

"Le projet de Dunkerque et de Fos-sur-Mer avait un impact concurrentiel avant l'annonce du plan Inflation Reduction Act (IRA)" du gouvernement américain, a fait valoir M. Niedziela.

Le plan américain IRA procure des incitations à consommer de l'hydrogène décarboné via des détaxations pour ceux qui utilisent de l'électricité verte, mais aussi pour ceux qui en produisent, soit une aide aussi bien pour la consommation que pour l'investissement.