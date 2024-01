information fournie par So Foot • 31/01/2024 à 16:04

Achraf Hakimi : « Je tiens à m’excuser pour le penalty »

Est-ce qu’Antonio Conte va les prendre en compte, ses excuses ?

Éliminé en huitièmes de finale de la CAN contre l’Afrique du Sud (0-2), le Maroc a déçu. Il y a un peu plus d’un an, les Lions de l’Atlas étaient les premiers africains à se hisser dans le dernier carré d’une Coupe du monde. Aujourd’hui, la gueule est de bois après l’élimination contre les 66 es au classement FIFA. Alors que Walid Regragui est resté flou sur son avenir à la tête du Maroc, Achraf Hakimi, lui, s’est exprimé sur son compte Instagram.…

LP pour SOFOOT.com