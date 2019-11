Achille Mbembe : « Les débats autour de l'identité participent aux récits de la fin »

Le philosophe d'origine camerounaise participait vendredi 8 novembre au Forum philo du « Monde » au Mans sur le thème de « L'identité, pour quoi faire ? ».

« Ce qu'on appelle identité n'est pas essentiel », a déclaré Achille Mbembe sur la scène du Forum philo du Monde vendredi 8 novembre au Mans. Pour le théoricien, les débats autour de l'identité, « opium des masses », participent aux « récits de la fin », propagés, entre autres, par les collapsologues.

Le philosophe a également analysé les causes du repli sur soi et du rejet de l'étranger, pointant la disqualification de la raison au profit de l'affect - « Nous sommes dans l'ère de la viscéralité dont la crispation identitaire est un symptôme » -, mais aussi le déclassement vécu par une partie de la population qui « se retourne contre une classe plus misérable qu'elle ».