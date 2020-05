Achille Anani : "Je voulais faire chauffeur-livreur comme mes potes du quartier"

À 17 ans, Achille Anani s'entraînait avec Steve Mandanda, André Ayew, André-Pierre Gignac et Mathieu Valbuena à l'OM. Après de multiples rebonds qui l'ont conduit en Serbie, à Endoume et à Aubagne, l'attaquant de 25 ans vient de signer à Grenoble, en Ligue 2, après avoir enfilé les pions en National cette saison avec Bourg-en-Bresse (15 buts). Une récompense méritée pour ce fan de Didier Drogba qui aura tout connu pour en arriver là. Entre rencontre amoureuse et découverte de Jésus.

Grenoble s'offre le meilleur buteur de National

Le meilleur

C'est un choix sportif et ça a " matché " très vite entre Grenoble et moi. Cela faisait deux ans que le club me suivait, la progression sportive était évidente, j'ai senti une véritable confiance de leur côté, et le discours du coach m'a aussi convaincu. Je n'ai pas hésité une seconde quand l'occasion s'est présentée. C'est un projet qui m'attire. C'est global, car au-delà du projet de Ligue 2, je sais où je veux aller. Et Grenoble est le club parfait pour un projet aussi bien sportif qu'humain.Vite m'intégrer à Grenoble et apporter ma pierre à l'édifice. On va essayer de monter en Ligue 1. La Ligue 2 est un championnat qui permet d'exploser, de franchir une étape. Le niveau est très élevé, c'est un autre challenge qui s'ouvre à moi. Je suis très heureux de me retrouver face à un tel défi. C'est un plaisir de se frotter à des joueurs qui, pour certains, sont internationaux. C'est parfait pour montrer qui tu es !Le bilan est forcément positif. Évidemment, il y a le côté personnel avec 15 buts, mais il n'y a pas que ça. J'ai beaucoup appris cette saison, d'un point de vue humain, mais aussi collectif. J'ai évolué avec des joueurs d'expérience et si j'ai progressé, c'est aussi grâce à eux. J'ai grandi au cœur de cette équipe, j'ai pu élever mon niveau via ce collectif et l'exigence quotidienne. Sans eux, je n'aurais jamais pu signer à Grenoble en Ligue 2.