Achetez moins cher à l’étranger : la possibilité d’un chalet suisse

l faut compter, à Gstaad, au minimum 25.000 euros du mètre carré. (© CC)

Si les stations de ski helvètes restent parmi les plus réputées au monde, y acquérir une résidence secondaire est devenu très onéreux, voire difficile, notamment en raison des multiples restrictions légales imposées.

La Suisse attire les amoureux de chocolat, de nature, de glisse et de yodel depuis déjà longtemps.

Il faut dire que, avec plus de cent cinquante stations de montagne, dont certaines parmi les plus célèbres, la Confédération helvétique peut faire figure de paradis.

«Pour les Français, la Suisse présente beaucoup d’attraits: la proximité géographique, la langue commune, les grandes écoles internationales…», liste Édouard Fragnière, courtier chez Cardis Sotheby’s International Realty.

Malheureusement, depuis une dizaine d’années, les restrictions à l’achat de résidences secondaires par des étrangers se sont multipliées.

Une chasse bien gardée

Qu’ils s’agissent de la Lex Koller (loi sur les résidences secondaires) ou de la Lex Weber (loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes étrangères), ces deux lois ont restreint la possibilité pour les étrangers d’acquérir des résidences secondaires sur le sol helvétique.

La première, qui a modifié et remplacé une loi portant sur les mêmes sujets en 1997, limite non seulement le nombre de biens qui peut être acquis par an par des étrangers dans les «zones à destination touristique» de seize cantons, mais aussi la superficie du terrain et la surface habitable.

Un ménage n’a le droit d’acheter qu’un seul bien, et doit l’occuper au moins trois semaines par an.

Le reste du temps, la