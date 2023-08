Achetez moins cher à l’étranger : divine maison sur une île grecque

Comptez entre 400.000 euros et 500.000 euros pour un bien dans une résidence à l’intérieur des terres. (© CC)

Les îles des Cyclades offrent une grande variété d’ambiances et de gammes de prix, selon leur popularité et leur accessibilité. De quoi trouver sa demeure de rêve avec les pieds dans la mer Égée.

La mer bleu azur, les maisons d’un blanc immaculé, le vert chatoyant des oliviers, le soleil éclatant: pour beaucoup, les couleurs des Cyclades évoquent l’idée même de vacances paradisiaques.

Le fait est que l’archipel, qui compte deux cent cinquante îlots et îles, dont vingt-quatre sont habitées, présente une grande variété d’ambiances et d’activités –ainsi que dans leur facilité d’accès et leur gamme de prix.

Il ne faut cependant pas espérer y trouver des biens pour une bouchée de pain: la Grèce est une destination internationale depuis longtemps maintenant, et diverses politiques d’incitation fiscale destinées aux retraités et aux gros patrimoines ont entretenu le marché insulaire qui n’a jamais vraiment connu de crise significative.

On peut néanmoins distinguer trois grandes catégories d’îles.

Les stars inabordables

La première catégorie rassemble les destinations les plus connues : Mykonos et Santorin. «Ce sont les îles les plus développées, explique Nicolas Mogni, fondateur de l’agence Demeures de Grèce.Leur atmosphère se rapproche fortement de celle de Saint-Tropez ou d’Ibiza. Ce sont les plus chères des Cyclades.»

Au menu, grandes enseignes hôtelières, restaurants haut de gamme et villas luxueuses, dont les prix dépassent allègrement les 10;000 euros le mètre carré.

Bon rapport qualité-prix à Syros

Tout aussi connues, mais