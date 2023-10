Acheter son électricité moins chère? UFC-Que Choisir lance une offre d'achat groupé

Une nouvelle opération pour s'abonner à l'électricité à un prix prévisible et avantageux a été lancée jeudi par l'association de défense des consommateurs l'UFC-Que Choisir, pionnière dans le domaine mais qui ne proposait plus de tels achats groupés depuis 2021 et l'explosion des tarifs.

"On a surveillé et ça a quand même baissé ces derniers mois", relate Cédric Musso, directeur de l'action politique à l'association, dont la filiale d'achats groupés, active depuis 2014, a pu relancer les fournisseurs pour qu'ils fassent leur meilleure proposition.

La nouvelle offre est limitée aux 120.000 premiers souscripteurs qui doivent se manifester d'ici au 15 novembre.

L'offre propose le KWh hors taxe 12,1% moins cher que le tarif réglementé, soit environ -10% tout compris, indique à l'AFP le Médiateur de l'énergie. Le prix est fixe sur deux ans alors que le tarif réglementé, qui a augmenté de 31% depuis 2021 est encore amené à remonter en février, au maximum de 10%.

"Pour sélectionner le fournisseur, il y a deux pré-requis: un contrat sûr, et un accompagnement de l'UFC-Que Choisir en cas de réclamation", assure M. Musso. Les conditions contractuelles sont classiques, dit-il: "Seul le fournisseur est engagé sur deux ans, pas le client qui peut à tout moment résilier et retourner au tarif réglementé ou ailleurs s'il le veut".

Comment le fournisseur --il s'agit d'Octopus Energy, héritier de la société Plum reprise par le groupe britannique-- peut-il pratiquer de tels prix ? "Dans les achats groupés, il n'y a pas de coût de commercialisation, cela permet au fournisseur de restituer cette économie au client", indique M. Musso. L'association ne perçoit pas de commission, juste une adhésion de 12 euros.

L'offre "est attractive", a commenté auprès de l'AFP le Médiateur de l'énergie en soulignant qu'il existait actuellement "d'autres offres moins chères que le tarif réglementé" et recommander d'aller sur son comparateur.

"C'est un bon signal que des fournisseurs soient en capacité de proposer des offres avec des prix inférieurs au tarif réglementé de vente", souligne le Médiateur.

Dans l'énergie, l'UFC-Que Choisir a d'abord proposé un contrat gaz en 2014. Son dernier achat groupé de gaz et électricité avait attiré 120.000 clients en 2019, pour une économie annuelle moyenne de 154 euros. Un vendredi sur deux, l'association propose aussi d'acheter du fioul le moins cher possible.