Acheté 40 millions à Saint-Étienne, Wesley Fofana s'envole à Leicester

À 19 ans, Wesley Fofana s'apprête à quitter le nid stéphanois pour en retrouver un autre outre-Manche, bien plus important et ambitieux, du côté de Leicester. Ce transfert, qui va devenir la plus grosse vente de l'histoire des Verts, témoigne ainsi de l'ascension fulgurante du natif de Marseille, lui qui ne compte finalement qu'une grosse poignée de matchs chez les professionnels. Mais, c'est bien connu, la valeur n'attend pas le nombre des années.

Opération positive pour les trois parties

Dans la tête de Claude Puel, tout était clair il y a encore quelques jours : non, Wesley Fofana ne partirait pas lors de ce mercato estival 2020. Pendant au moins une saison encore, le défenseur devait constituer l'un des hommes clés du nouveau projet de l'AS Saint-Étienne, basé sur des jeunes à fort potentiel ne demandant qu'à être développé. Sauf qu'une première offre de Leicester, aux alentours de 30 millions d'euros, est arrivée sur le bureau il y a quelques semaines. Puis une deuxième, une troisième et enfin une dernière en début de semaine.Là, forcément, la réalité économique des Verts a pris le pas sur la raison du manager général, contraint malgré toute sa bonne volonté de flancher. Pour 40 millions d'euros dont cinq de bonus, voilà le gamin de 19 ans en route pour l'Angleterre où un contrat de cinq ans - sur lequel il était d'accord depuis longtemps - l'attend.Il faut dire que les dirigeants stéphanois auraient été fous, ou presque, de balayer du revers de main ce qui constitue l'offre la plus importante de leur histoire. Après le départ de William Saliba vers Arsenal l'été dernier pour 30 millions, ce nouvel acte de vente est une deuxième vraie bouffée d'oxygène pour un club dans le rouge financièrement et en quête de liquidités. Ces 40 briques reçues par le cinquième du dernier championnat d'Angleterre constituent surtout une aubaine, lorsqu'on rappelle le contexte économique délicat lié au Covid-19 concernant l'ensemble des clubs européens. Un sentiment renforcé au regard du peu d'expérience que possède Fofana. Car malgré tout son talent, le défenseur central n'a disputé que 30 matchs chez les pros (dont seulement vingt en Ligue 1) et n'a pas encore connu la moindre cape internationale (y compris dans les sélections de jeunes)... Maigre. Le Marseillais de naissance a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com