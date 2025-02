Achat immobilier : bientôt des mesures pour aider les moins de 30 ans ?

Une proposition de loi suggère d′allonger à 30 ans la durée d′emprunt des jeunes et de leur octroyer des allègements de frais. Des pistes qui pourraient faciliter le montage de nombreux dossiers.

En marge des mesures adoptées dans la loi de finances en faveur de l'immobilier, certains députés font preuve d'initiatives. Ainsi de l'élu des Républicains, Stéphane Viry. Le parlementaire a déposé en début de mois une proposition de loi destinée à « favoriser l'accès des jeunes à la propriété ».

Si rien ne garantit que ce texte aboutisse un jour à des mesures concrètes, force est en tout cas de constater qu'il soulève des pistes de réflexions intéressantes.

Frais réduits et allongement de la durée au programme

Le député vise plus particulièrement les primo-accédants de moins de 30 ans et propose en premier lieu de leur appliquer des droits de mutation (« frais de notaire ») réduits via le recours systématique dans leur cas au barème des logements neufs (2% environ du prix d'achat) plus avantageux que celui des logements anciens (7% à 8%).