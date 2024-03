Acerbi accusé de racisme : un problème Nazionale

Jusqu’ici relativement épargnée par les polémiques liées au racisme, l’équipe nationale italienne se retrouve cette fois-ci embourbée dans une situation inconfortable à cause des propos racistes présumés de Francesco Acerbi envers Juan Jesus. Le match amical face au Venezuela, prévu ce jeudi soir, est passé au second plan.

Finalement qualifiée pour l’Euro, l’Italie comptait certainement sur cette dernière fenêtre internationale avant le tournoi pour en faire une rampe de lancement vers la défense de son titre. Peu concernée par les affaires de racisme, qui touchent habituellement ses championnats, la Squadra Azzurra est cette fois-ci pleinement touchée par le sujet. Titulaire régulier dans le onze de Luciano Spalletti, Francesco Acerbi ne disputera pas les deux rencontres amicales à venir face au Venezuela (ce jeudi à 22 heures) et à l’Équateur (dimanche à 21 heures). Le Nerazzurro est accusé par Juan Jesus d’avoir lâché l’insulte de « negro » lors du match entre Naples et l’Inter le week-end dernier. Résultat : le défenseur a été exclu du rassemblement, même s’il nie les accusations.

Acerbi-Juan Jesus, version contre version

L’affaire a relégué le foot au second plan, depuis le communiqué publié par la Fédération annonçant l’exclusion du joueur dès le début de semaine, à la suite d’une discussion entre ce dernier et son sélectionneur. Si elle précise tout de même qu’après cet échange et compte tenu des informations dont elle dispose, « il n’y avait aucune intention diffamatoire, dénigrante ou raciste de sa part », elle souligne aussi un besoin de « garantir la sérénité nécessaire à l’équipe nationale ». Le défenseur se défend, bien sûr. Selon la Gazzetta dello Sport , Acerbi affirme n’avoir « jamais tenu de propos racistes » et « qu’aucun mot de ce genre n’est sorti de [sa] bouche », après s’être pourtant excusé en plein match auprès de Jesus . Insuffisant pour le Brésilien, regrettant que dans le football, « vous dites certaines choses, mais à la fin du match, vous vous serrez la main et tout rentre dans l’ordre ». …

