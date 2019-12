Accusé de discrimination sexiste, le géant du jeu vidéo Riot Games va payer 10 millions de dollars

Le studio de « League of Legends » est visé par des plaintes d'employées, qui dénoncent notamment des différences de salaire injustifiées entre les hommes et les femmes.

Riot Games aurait-il trouvé une porte de sortie dans le conflit qui l'oppose à ses employées ? Le Los Angeles Times rapporte, lundi 2 décembre, que le géant du jeu vidéo a trouvé un accord avec les plaintives, qui l'accusent de discrimination sexiste : il versera 10 millions de dollars (9 millions d'euros), répartis entre toutes les femmes étant passées par l'entreprise ces cinq dernières années.

Les problèmes ont commencé en août 2018 pour le studio Riot, développeur de League of Legends, jeu star de l'e-sport capable de remplir Bercy pour la finale de son championnat du monde 2019. Le site spécialisé Kotaku a publié une longue enquête faisant état de conditions de travail hostiles à l'égard des femmes dans l'entreprise, qui compte 2 500 employés. Propos déplacés, photos sexuellement explicites, difficultés pour les femmes de progresser dans l'entreprise... Trois mois plus tard, deux employées ont ouvert une action collective contre Riot Games, l'accusant de discrimination salariale en faveur des hommes, mieux payés à poste égal et dénonçant un « environnement de travail hostile aux femmes », selon la plainte, et des « conditions de travail entachées de harcèlement sexuel ».

« Un important pas en avant »

C'est dans le cadre de cette action en justice que Riot Games a trouvé un accord à 10 millions de dollars avec les plaintives, qui doit encore être validé par la justice. Chacune des femmes ayant travaillé pour l'entreprise depuis cinq ans se verra remettre une partie de la somme, définie selon le poste occupé et le temps passé chez Riot Games. Le Los Angeles Times estime qu'environ un millier de femmes seraient concernées.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr