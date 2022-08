Accusé d'homophobie, Pradié voit dans Rousseau "une inquisitrice"

Le secrétaire général de LR Aurélien Pradié, à Paris le 2 février 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le député LR Aurélien Pradié s'est dit "profondément désolé", jeudi, au lendemain d'une remarque de sa part sur la variole du singe qui a été selon lui "manipulée" par la députée Nupes-EELV Sandrine Rousseau, qualifiée d'"inquisitrice" aux méthodes "malhonnêtes".

"La méthode politique qui est celle de Mme Rousseau", "profondément malhonnête" car "consistant à mettre des cibles sur les uns et les autres et tirer à vue", "me file la gerbe: (...) c'est une inquisitrice", a ajouté M. Pradié, par ailleurs secrétaire général des Républicains, sur RMC.

Mme Rousseau a pour sa part de nouveau réclamé sur LCI "une sanction à la hauteur" de propos "outrageants", car "tout acte d'homophobie relève de la loi, c'est un délit".

Interrogée sur France Inter sur un autre incident dans l'hémicycle, entre le gouvernement et LFI accusée d'antisémitisme, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a assuré qu'elle "n'accepterait jamais qu'il y ait dans cette Assemblée des propos antisémites, racistes, sexistes, homophobes".

"Je n'hésiterai pas quand il le faudra à recevoir et sanctionner les députés qui commettront de tels actes", a-t-elle ajouté, sans toutefois évoquer explicitement les propos de M. Pradié.

Lors d'une question au gouvernement sur la variole du singe, qui touche principalement des hommes ayant des relations homosexuelles, "M. Aurélien Pradié, c'est noté dans le compte-rendu, s'est alors exprimé en Assemblée (et a dit) +C'est surtout une honte pour les singes+", avait rapporté Sandrine Rousseau mercredi dans l'hémicycle.

"C'est en aucun cas ce que j'ai voulu exprimer, je ne sais pas si ça a été dit comme ça", a fait valoir M. Pradié jeudi.

"Ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on affublait cette maladie du nom d'un animal, mais jamais de la vie je n'ai voulu exprimer un lien entre les singes et une orientation sexuelle", a-t-il ajouté, faisant valoir son "engagement" de longue date contre l'homophobie.

"Si une seule personne a été blessée par (...) cette manipulation qui a été faite de mes propos et cette interprétation fausse, j'en suis incroyablement triste et profondément désolé", a-t-il insisté.

Il a aussi contre-attaqué en dénonçant un "procès stalinien" intenté par Sandrine Rousseau, qui "nous bassine les oreilles avec des sujets sans importance depuis des semaines".

"Où était-elle quand il s'est agi de demander des comptes à M. (Eric) Coquerel, son ami?", le président LFI de la commission des Finances de l'Assemblée nationale visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuels, a interrogé M. Pradié.