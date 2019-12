Accusé d'antisémitisme, Mélenchon dénonce des pratiques «sournoises»

Depuis le 13 décembre, les accusations d'antisémitisme, visant Jean-Luc Mélenchon s'accumulent. Ce dernier riposte ce dimanche sur BFMTV en dénonçant des pratiques « mesquines, sournoises et insupportables ».Il y a 10 jours, le leader de LFI avait commenté sur son blog la défaite historique du travailliste Jeremy Corbyn aux élections britanniques en s'en prenant aux « oukases arrogants des communautaristes du CRIF ». La haine et le complotisme se nourrissent de sous-entendus douteux et de préjugés nauséabonds.Les propos tenus par M. Mélenchon sont choquants et inappropriés à notre débat républicain.La République est toujours plus forte quand elle est rassemblée.https://t.co/0nGnwDcbUS-- Christophe Castaner (@CCastaner) December 14, 2019 Dans la foulée, plusieurs ministres et responsables de la majorité ont l'accusé d'avoir un « problème avec l'antisémitisme », tandis que le CRIF lui-même dénonçait des « propos inadmissibles ». Jean-Luc Mélenchon: "Je ne ferai pas comme Jeremy Corbyn qui a passé son temps à s'excuser" pic.twitter.com/Dz3z8of0bD-- BFMTV (@BFMTV) December 22, 2019 Pour Jean-Luc Mélenchon, ces accusations d'antisémitisme sont « insupportables », a-t-il réagi ce dimanche, tout en critiquant une nouvelle fois le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).« Inventer des antisémites, c'est grave »« Chaque juif dans le plus modeste village de France doit savoir que s'il est mis en cause parce qu'il est juif, il me trouvera à l'instant d'après à ses côtés [...] Tout ce qui ressemble à de la discrimination sur la base de la religion, du sexe ou de la couleur de peau m'insupporte au dernier degré, et je le combats politiquement », a assuré le chef de file de la France insoumise sur BFMTV. LIRE AUSSI > Propos sur le CRIF et sur Marine Le Pen : la course aux populismes de Mélenchon« Dois-je raconter ma vie pour expliquer que ...