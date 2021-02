Accusations de viol: depuis Duhamel, d'autres personnalités visées

Dans un récit autobiographique publié début janvier, "La familia grande" (Ed. Seuil), la juriste Camille Kouchner accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'abus sexuels sur son frère jumeau "Victor" - prénom d'emprunt - quand ce dernier était adolescent, à la fin des années 1980.

"Étant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions", écrit l'ancien eurodéputé PS sur Twitter, seule réaction publique de sa part à ce jour.

Le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans". Le 26 janvier, "Victor" Kouchner porte plainte contre Olivier Duhamel.

Camille Kouchner cite, parmi les motifs l'ayant incitée à parler, le livre "Le Consentement" de l'éditrice Vanessa Springora, qui avait décrit il y a un an sa relation, alors qu'elle était adolescente, avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Ce dernier est visé depuis par une enquête pour viols sur mineur.

Début janvier, Olivier A., 48 ans, porte plainte pour "complicité de viol par ascendant sur mineur de 15 ans" contre son oncle, le producteur Gérard Louvin, l'accusant d'avoir "favorisé" des viols incestueux commis sur lui par son mari, Daniel Moyne. D'autres personnes saisissent la justice, et une enquête pour "viols sur mineurs" et complicité est ouverte contre les deux hommes, qui nient et dénoncent un "chantage".

Coline Berry-Rojtman, la fille aînée de Richard Berry porte plainte le 25 janvier contre l'acteur qu'elle accuse d'inceste dans les années 1984-85. Une enquête préliminaire est ouverte le même jour. Richard Berry dément "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes".

Des plaintes déposées dans le passé contre d'autres personnalités ont été révélées depuis la parution du livre de Camille Kouchner.

Le plasticien Claude Lévêque est ainsi visé depuis le printemps 2019 par une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs, ouverte à la suite d'accusations d'un sculpteur de 51 ans, Laurent Foulon, qui dit en avoir été victime avec ses deux frères.

