Accueil des migrants : pourquoi le temps du courage n'est-il jamais venu ?

Pierre Henry est directeur général de France Terre d'asile depuis 1997. Lorsque je me suis glissé il y a vingt-quatre ans dans les habits de directeur général de France Terre d'asile, je n'imaginais pas qu'un jour, sur les trottoirs des villes de mon pays, l'une des premières puissances mondiales, pousseraient des campements de migrants.Mon association portait le beau nom de « France » et les valeurs universelles d'une « terre d'asile », qu'il me semblait alors facile de défendre : les droits de l'homme n'étaient pas encore ridiculisés d'« hommisme », et la politique en matière d'asile et d'immigration semblait avoir un bel et grand avenir : le sommet de Tampere (NDLR : en Finlande), en 1999, le promettait européen et commun. Vingt ans plus tard, l'objectif n'est toujours pas réalisé dans une Europe plus divisée et pourtant plus indispensable que jamais.En vingt ans et plus, que s'est-il donc passé pour que la ville bidonville s'installe jusqu'au cœur de la Ville Lumière, que des hommes, des femmes, des enfants meurent noyés par milliers sous nos yeux qui ne s'écarquillent plus à force d'habitude, sous nos bouches qui ne dénoncent plus, ou crient toujours, mais sans provoquer d'écho ? Que s'est-il donc passé pour que le cul-de-sac de la région de Calais reste toujours sans issue et est toujours le royaume des passeurs ? Que s'est-il donc passé pour que nos politiques échouent à dire l'alternative au bidonville ? A dire aux habitants des campements : « Vous n'avez pas le droit d'être là mais vous avez des droits fondamentaux. Les voici, j'en suis le garant. »Pourquoi le temps du courage n'est-il jamais venu ? Quand il s'est affiché, pourquoi a-t-il si peu tenu ? L'expertise n'a jamais manqué. Les rapports se sont accumulés, rangés sitôt connus. Les postures musclées qui n'ont aucune possibilité d'être mises en œuvre ont aggravé le doute sur la capacité de ...