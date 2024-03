Accroché par Leipzig, le Real Madrid sera des quarts

Pour la réception du RB Leipzig ce mercredi soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid a souffert, a fait nul (1-1), mais s'est qualifié.

ª Real Madrid 1-1 RB Leipzig

Buts : Vinícius Júnior (65 e ) pour les Merengues // Orbán (68 e ) pour le RBL

Les supporters du Real Madrid ne diront pas le contraire : le maillot de leurs joueurs a des allures de blouses de patients depuis un mois. Et pour cause, Los Blancos semblent malades et peinent à afficher le moindre enthousiasme lors de leurs dernières sorties. Face à Leipzig, au Rayo, à Séville, et à Valence, les Madrilènes ont en effet galéré comme pas possible pour se sortir d’une torpeur que l’on ne dira pas inquiétante, mais mal venue. Et ce mercredi soir, devant les 70 000 spectateurs de Santiago-Bernabéu, la donne n’a pas vraiment changé, puisque les locaux ont souffert afin de décrocher un nul minimaliste contre ce même RB Leipzig (1-1), et de goûter aux quarts de finale de C1 pour la douzième fois en quatorze éditions.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com