Accroché, le Barça s'éloigne du titre par Léo De Garrigues (iDalgo) Tenu en échec à domicile contre l'Atletico Madrid (2-2), le FC Barcelone connait une nouvelle déconvenue trois jours après son match nul contre le Celta Vigo. En cas de succès du Real Madrid jeudi contre Getafe, quatre points sépareraient les deux clubs. Le Barça a pourtant mené à deux reprises contre les Colchoneros. D'abord, à la 11e minute, quand Diego Costa trompait son propre gardien sur un corner blaugrana. Puis à la 50e minute, après un penalty inscrit par Lionel Messi, son 700e but en carrière. Mais Saul Niguez a inscrit deux penalties pour remettre à chaque fois l'Atletico à hauteur. Avec ce résultat, les Colchoneros ont deux points d'avance sur la 4e place du FC Séville. A 5 journées de la fin de la saison, le FC Barcelone reste deuxième, à un point du Real Madrid.

