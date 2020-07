Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accroché à Vigo, l'Atletico Madrid menacé Reuters • 08/07/2020 à 00:12









Accroché à Vigo, l'Atletico Madrid menacé par Léo De Garrigues (iDalgo) Deuxième match nul en trois rencontres pour l'Atletico Madrid, accroché sur la pelouse du Celta Vigo (1-1) pour le compte de la 35e journée de Liga. Alvaro Morata, bien servi par Ángel Correa, n'a pourtant eu besoin que de 52 secondes pour ouvrir la marque. Mais les Colchoneros n'ont pas su se mettre à l'abri et ont été sanctionné aux retours des vestiaires. Sur un centre de Brais Méndez, Fran Beltrán a réussi une reprise de volée surprenante que Jan Oblak a peiné à anticiper. Avec ce match nul, l'Atletico Madrid reste 3e de Liga mais pourrait voir le FC Séville revenir à égalité en cas de succès à Bilbao jeudi. Le Celta Vigo accroche un deuxième match nul consécutif et pointe au 15e rang.

