Accord trouvé pour le National

par Matthieu Cointe (iDalgo) La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et la Fédération Française de Rugby (LNR) se sont accordés mardi pour le financement d'un championnat National. Le projet lancé par Bernard Laporte a pour objectif de créer une troisième division qui sera la passerelle entre le niveau amateur et la Pro D2. Les clubs de 2ème division ayant refusé à l'unanimité la montée de deux équipes de Fédérale 1 dans leur championnat pour la saison prochaine. Les deux institutions ont donc trouvé un terrain d'entente alors que l'enjeu était de financer à parts égales les 1,3 millions d'euros nécessaires à la création du Nationale. Ce nouveau championnat devrait voir le jour en septembre prochain et sera composé de douze à quatorze équipes. La décision finale sera prise le 16 juin.

