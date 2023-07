information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 14:05

Accord trouvé entre Romain Peugeot et Nenking pour le rachat de Sochaux

Retour aux sources.

Après des semaines de crainte, un accord aurait été trouvé ce mardi entre le groupe Nenking, actionnaire chinois du FC Sochaux-Montbéliard, et Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard. Rétrogradés administrativement en National à l’issue de la saison par la DNCG, les Lionceaux risquaient un dépôt de bilan si les propriétaires chinois ne trouvaient pas de repreneur. Depuis lundi, les négociations entre Frankie Yau, président du FCSM, et l’héritier de la famille Peugeot ont été rudes. L’accord a abouti à « une lettre d’intention entre le groupe Nenking et Romain Peugeot ».…

EL pour SOFOOT.com