Accord franco-allemand sur la dette : "Des tabous sont en train de tomber", estime Pierre Moscovici

S'il doit désormais être mis en place à Bruxelles, le plan de soutien à l'économie de l'UE constitue un tournant, estime Pierre Moscovici, nouveau premier président de la Cour des comptes.

Pierre Moscovici, à Rome, en novembre 2019 ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Si elle reste encore périlleuse, la route vers un plan de relance européen financé par une dette commune a ouvert de nouvelles perspectives, selon Pierre Moscovici.

Dans une interview au journal L'Opinion , le nouveau premier président de la Cour des comptes a ainsi jugé que "des tabous (...) sont en train de tomber" avec le récent accord franco-allemand sur la dette. L'ancien ministre se dit persuadé que "le pacte de stabilité et de croissance, dans un contexte de chômage de masse, de dette publique élevée et de déficits accrus, va devoir faire l'objet de révisions pour devenir plus simple, plus lisible, plus intelligent, c'est-à-dire plus favorable à la croissance".

Prévisions de l'évolution de la dette (en points de % en plus par rapport à 2019), par pays européen en 2020, selon la Commission européenne ( AFP / )

Le plan franco-allemand, émanant des deux principales puissances économiques de l'UE, sans qui aucun compromis n'est possible, bénéficie d'un poids indéniable. L'idée générale consiste à autoriser la Commission, dans le cadre du budget européen, à emprunter sur les marchés "au nom de l'UE", puis reverser cet argent aux Etats membres et "aux secteurs et régions les plus touchés". Ce plan doit toutefois passer par Bruxelles et obtenir l'unanimité des Etats membres.

Un accord à 27 sur le prochain budget de l'UE avant l'été, y compris le fonds de relance proposé par la Commission, est "difficile mais possible" selon l'Allemagne, qui s'apprête à prendre la présidence tournante de l'UE le 1er juillet. "Nous espérons obtenir un accord avant les vacances d'été, en juillet. Ce sera difficile (...) mais c'est possible", a assuré Michael Clauss, ambassadeur allemand auprès de l'Union européenne, lors d'une conférence organisée par le European Policy Centre (EPC).